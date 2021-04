Siri révèle que le prochain événement d’Apple aura lieu le 20 avril | La technologie

Siri a confirmé que le prochain événement Apple se tiendra la semaine prochaine, bien qu’il ne donne ces informations que dans la version anglaise.

On s’attendait à savoir quand le prochain grand événement Apple aurait lieu et plusieurs dates étaient envisagées, mais la société n’avait rien avancé pour le moment, jusqu’à ce que quelqu’un demande à Siri il y a quelques heures et celui-ci a fait le travail pour lequel il est programmé: donner des informations.

Comme révélé dans XDA Developers, l’assistant vocal de l’entreprise, dans la version anglaise, répond avec les données lorsque vous demandez quand le prochain événement Apple aura lieu, rapporte exactement que «l’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à Apple Park à Cupertino, en Californie. Vous pouvez obtenir tous les détails sur Apple.com. “

Il est anecdotique que ce soit via Siri comme on l’appelle, mais pas pour cette raison moins amusant et différentes pages ont été chargées de partager le informations affichées dans une fenêtre contextuelle comme celle-ci:

Encore aucune confirmation officielle n’a été reçue de la société, bien que l’on espère que Siri n’a pas tort dans sa réponse, ce qui serait assez déroutant. Dans tous les cas, certains détails ont déjà été avancés sur cet événement qui sera diffusé en ligne.

En principe, Tout indique qu’il s’agit d’un événement qui se concentre presque entièrement sur les nouveaux iPad qui feront l’objet d’une refonte générale., avec une attention particulière à l’écran et aux bords. Mais comme toujours, l’opacité d’Apple donne lieu à beaucoup de conjectures et on parle à nouveau de dédier un certain temps à de nouveaux AirTags ou même AirPods.

Dans tous les cas, le plus important est qu’il semble que la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle Keynote d’Apple et nous savons déjà ce que cela signifie pour l’industrie: Nous serons tous attentifs pour voir ce que l’entreprise nous surprend à nouveau.