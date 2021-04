Siri sur iPhone et iPad pour ne plus avoir de voix féminine par défaut, Apple va également introduire deux nouvelles voix

Apple a déclaré que le mouvement vers son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion. (Image de fichier: .)

Apple Siri: Le géant de la technologie Apple a décidé que son assistant intelligent Siri n’aura plus de voix féminine par défaut. Avec la sortie de la sixième version bêta d’iOS 14.5, le changement est devenu effectif, et une fois la mise à jour logicielle officielle publiée pour tous les utilisateurs, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad seront invités à sélectionner leur voix préférée pour Siri lors de la configuration de leur appareil. Avant cela, Siri était réglé sur la voix féminine par défaut, et une fois l’appareil configuré, les utilisateurs pouvaient modifier leurs préférences dans les paramètres.

En dehors de cela, Cupertino apporte également deux voix complètement nouvelles pour Siri (via TechCrunch). Ces voix utilisent apparemment des enregistrements de talents sources qui passent par le moteur neuronal de synthèse vocale d’Apple, de sorte que la voix soit plus organique lorsqu’elle répond dans des phrases générées au cours du processus.

Cette décision est importante car elle tente de supprimer les associations de genre, ce qui est de plus en plus pratiqué dans divers secteurs à travers le spectre, et enfin, les grandes entreprises technologiques sautent également sur le chariot. Des études antérieures ont souligné que l’association des voix féminines avec des assistants intelligents a conduit au renforcement des préjugés et des stéréotypes négatifs, c’est pourquoi la démarche d’Apple est importante dans la rectification des mesures précédentes qui ont été prises par de nombreuses industries dans le passé.

Apple a déclaré que le mouvement vers son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, ainsi que des produits et services qui visent également à refléter la diversité du monde.

