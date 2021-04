Siri vient-il de divulguer la date du prochain événement Apple? Hé bien oui

Même s’il s’agit d’une farce élaborée d’Apple, nous le saurons assez tôt. (Image: Financial Express Online / Bulbul Dhawan)

Événement Apple: Siri a renversé les haricots lors du prochain événement Apple! C’est exact. Demander à Siri «Quand aura lieu le prochain événement Apple», l’invite à répondre avec la date – 20 avril. Certains médias suggèrent que cela ne se produit que sur les appareils Apple associés à un identifiant Apple américain, mais Financial Express Online peut confirmer que l’invite fonctionne également avec un identifiant Apple basé en Inde.

Alors, Siri vient-il de divulguer la prochaine date de l’événement Apple? Eh bien, il semble que c’est le cas. Même s’il s’agit d’une farce élaborée d’Apple, nous le saurons assez tôt car Cupertino est connu pour envoyer des invitations formelles au moins une semaine à l’avance. Donc, s’il y a un événement Apple le 20 avril, les invitations devraient atterrir à tout moment aujourd’hui.

La réponse de Siri indique que l’événement spécial devrait avoir lieu le mardi 20 avril à Apple Park à Cupertino, en Californie, où le géant de la technologie a son siège. Bien que Siri ait déclaré que l’événement se tiendrait à Apple Park, il est presque certain que l’événement se tiendrait virtuellement et qu’il serait diffusé depuis le siège d’Apple.

Cependant, alors que Siri a laissé échapper ce petit renseignement sur la date, il est toujours aussi sournois car il n’y a aucune information supplémentaire qui indiquerait le but réel de l’événement.

Mais la rumeur ne se tait jamais sur les nouveaux produits qu’Apple pourrait lancer et cette fois, on pense que de nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient être annoncés. Alors qu’Apple annonce un nouveau modèle d’iPad est quelque chose qui est attendu chaque année, ce qui n’est pas le fait qu’Apple est sur une lancée en ce moment en matière d’innovation. En conséquence, on pense que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces serait équipé d’un écran Mini LED, le premier du genre de Cupertino. Cela signifierait que, si cela est vrai, l’iPad serait en mesure de fournir aux utilisateurs un rapport de contraste élevé sans qu’il y ait un risque de brûlure pouvant survenir dans les écrans OLED. En dehors de cela, il y aurait un autre modèle qui continuerait à avoir l’écran LCD.

Des rapports ont également suggéré que les nouveaux iPad Pro pourraient être rares en raison de certains problèmes de production auxquels Cupertino est confronté en ce qui concerne les écrans Mini LED.

En dehors de cela, on pense également que les nouveaux modèles d’iPad auraient également un meilleur processeur, avec une puissance conforme à celle offerte par la puce M1 qui est installée dans les derniers MacBooks. De meilleures caméras ainsi que des ports USB-C permettant un transfert à des vitesses plus rapides sont également attendus.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.