SiriusXM ajoute une toute nouvelle station de radio à édition limitée 2Pac

La chaîne 104 sur SiriusXM emmènera désormais les auditeurs dans un voyage complet à travers le génie de 2Pac’s carrière musicale complète. Le spectacle présentera des histoires et des chansons de la vie et de la musique de l’artiste emblématique.

La chaîne devrait inclure des témoignages de première main, avec des commentaires exclusifs de ses amis proches et de ses pairs, dont EDI Mean, un membre original du groupe de 2Pac The Outlawz. La station proposera également une série originale où des artistes et des célébrités seront les DJ invités de leurs favoris personnels de l’artiste légendaire.

Ce fut une année chargée pour le domaine Shakur. Pour célébrer le 20e anniversaire de Jusqu’à la fin des temps, l’album multi-platine de 2Pac sera disponible le 23 juillet sur un vinyle de haute qualité de 180 grammes de qualité audiophile pour la première fois en vingt ans.

L’exclusivité Estate sera pressée sur du vinyle osseux, avec l’ensemble 4LP logé dans un LP Folio Book de quatre pages avec des photos inédites et une liste de pistes écrite à la main par Tupac Shakur des coffres The Estate. L’ensemble de luxe comprendra deux cartes lithographiques en édition spéciale uniquement disponibles dans la boutique officielle de 2Pac.

Sorti à l’origine en 2001, Until The End Of Time a fait ses débuts à la première place des classements US Billboard 200 et Top R&B/Hip-Hop Albums. Il a depuis été certifié quadruple platine par la Recording Industry Association of America.

Until The End Of Time présente du matériel enregistré au cours de la dernière année de la vie de Tupac et comprend les chansons “Until The End Of Time”, “Let ‘Em Have It”, “Thug NU Thug N Me” et “Letter 2 My Unborn”.

Dans d’autres nouvelles du vinyle, les projets THUG et LIFE de 2Pac ont récemment fait leurs débuts en vinyle via Interscope Records et UMe en tant que Le meilleur de 2Pac parties 1 et 2. Initialement publié en 2007 sous forme de deux albums distincts, le package comportait une combinaison des chansons classiques du dernier rappeur ainsi que du matériel et des remix inédits.

Précommandez la réédition vinyle de Jusqu’à la fin des temps.