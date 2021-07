SiriusXM lance « Good Vibrations : The Beach Boys Channel »

Les garçons de la plage ont lancé une chaîne radio exclusive et limitée SiriusXM, Good Vibrations: The Beach Boys Channel. Lancé le 1er juillet et jusqu’au 31 août le SiriusXM satellite et en streaming, la chaîne de radio proposera une collection audio complète de l’héritage musical des Beach Boys.

Good Vibrations: The Beach Boys Channel inclura l’audio de Feel Flow – The Sunflower et Surf’s Up Sessions 1969-1971, le prochain coffret de The Beach Boys qui sortira le 27 août via Capitol Records.

La chaîne se concentrera particulièrement sur du matériel audio extrêmement rare et inédit qui est inclus dans le coffret. Au total, Feel Flow – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 comprend 135 pistes, dont 108 sont composées de chansons inédites, d’enregistrements live, de promotions radio, de versions alternatives et de mixes, de pistes d’accompagnement isolées, de versions a capella de chansons tirées des sessions d’album.

La chaîne mettra également en lumière certains des plus grands succès du groupe et le travail de ses membres solo en plus des raretés. Outre la musique présentée, Good Vibrations comprendra des histoires exclusives de membres actuels et passés des Beach Boys ainsi que des membres de leur famille.

Feel Flow – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 est en préparation depuis 2018. Assemblé par Mark Linett et Alan Boyd, le coffret comprend des notes linéaires de Howie Edelson, des photos exclusives, des paroles et des interviews d’archives.

Le projet sera également disponible en versions abrégées, y compris 4LP sur vinyle noir et édition limitée en vinyle couleur Translucent Blue et Translucent Gold, 2LP vinyle noir et éditions 2CD.

Avant la sortie du coffret, les Beach Boys ont partagé le morceau “Susie Cincinnati” du spectacle acclamé du groupe à Anaheim, Californie en juillet 1976 comme teaser pour le projet.

The Beach Boys’ Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971 sort le 27 août et est disponible en pré-commande dès maintenant.