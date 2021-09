SiriusXM lance la chaîne officielle Bon Jovi

SiriusXM a annoncé aujourd’hui le lancement de Bon Jovi Radio, une nouvelle chaîne de musique en streaming célébrant la musique et la carrière du groupe, disponible en streaming aujourd’hui.

Coïncidant avec le 35e anniversaire de la sortie de l’album révolutionnaire du groupe, Glissant lorsqu’il est mouillé, la chaîne présentera la carrière historique du groupe à travers des concerts spéciaux d’archives, ainsi que des interviews et des commentaires de Jon Bon Jovi, du groupe et de l’équipe.

Alimenté par d’énormes singles anthémiques, Slippery When Wet est devenu le disque qui s’est fait un nom à la fois dans le pays et dans le monde.

Avec sans escale Bon Jovi hymnes rock, favoris des fans et morceaux profonds, la station comprendra également des chansons d’autres artistes triés sur le volet par Jon Bon Jovi.

La nouvelle chaîne comprendra également des DJ invités, des événements de prise de contrôle des fans et des DJ invités de célébrités et d’artistes qui se prononceront sur les chansons préférées de Bon Jovi et partageront leur point de vue sur l’influence du groupe.

La série mensuelle d’artistes DJ invités débutera avec John Rzeznik des Goo Goo Dolls le jeudi 2 septembre à 13 h HE, où il fera tourner ses morceaux préférés de Bon Jovi.

Les fans peuvent également profiter d’une série de concerts hebdomadaires avec des performances en direct tirées des archives du groupe. La première série de concerts commence avec Live at the China Club, animé par l’ingénieur du son de longue date de Bon Jovi, Obie O’Brien, le vendredi 3 septembre à 18 h HE et présente le concert exclusif de Bon Jovi au China Club de New York, enregistré en septembre. 2000.

Chaque semaine, O’Brien fouillera dans les archives pour des performances de Bon Jovi sélectionnées à la main tout en partageant des détails en coulisses sur certaines de ses émissions préférées.

Les abonnés SiriusXM peuvent se connecter à Bon Jovi Radio en ligne et en déplacement avec l’application SXM et avec Amazon Alexa ou comme vous le souhaitez à la maison.

Écoutez la nouvelle chaîne SiriusXM Bon Jovi ici.