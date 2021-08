SiriusXM lance TikTok Radio, avec les « sons tendance » de l’application

Au milieu de la croissance continue du nombre d’utilisateurs du toujours controversé TikTok, SiriusXM a officiellement lancé une chaîne dédiée aux morceaux les plus populaires de l’application de partage de vidéos abrégées, “présentés par les créateurs, les créateurs de goût, les meilleurs artistes et DJ de TikTok”.

SiriusXM a récemment annoncé le déploiement officiel de TikTok Radio – une composante d’un partenariat TikTok plus large qui a été dévoilé en mai – via une version générale. Selon ce message, la station “à plein temps” présentera “les sons tendance qui redéfinissent la culture pop de TikTok”. Comme mentionné, les personnalités, les DJ et les artistes qui ont obtenu un suivi sur la plate-forme appartenant à ByteDance animeront des émissions de TikTok Radio.

“Synchronisée avec l’expérience TikTok, la chaîne musicale révolutionnaire à plein temps sonnera comme une version radio de la” For You Page ” de la plate-forme “, a expliqué SiriusXM à propos de la nouvelle station. “Les auditeurs peuvent s’attendre à entendre des chansons tendance de la prochaine génération d’étoiles montantes de la musique, des succès viraux et tout ce à quoi la communauté TikTok vibre.”

Du côté des créateurs de TikTok, des individus comme Cat Haley et Lamar Dawson sont impliqués dans TikTok Radio – bien que ce ne soit pas la première fois que les principaux utilisateurs de l’application transforment leur popularité sur la plate-forme en opportunités de carrière plus larges. Et en ce qui concerne les artistes et les DJ qui hébergent, SiriusXM a précisé que DJ Habibeats et DJ CONST serviront de « DJ résidents de TikTok Radio ».

Fait intéressant, les DJ “seront en direct, simultanément, sur TikTok et TikTok Radio chaque semaine”, selon SiriusXM, mixant “des morceaux en vogue dans l’univers TikTok”.

En ce qui concerne le potentiel de promotion croisée supplémentaire, il convient de noter que Liberty Media détenait au nord 77% de SiriusXM au 30 avril. De plus, l’entité basée au Colorado possède également l’intégralité de la Formule 1 et des Braves d’Atlanta de la MLB, et TikTok a signé un accord de parrainage de 10 millions de dollars sur trois ans avec les Yankees de New York l’année dernière.

Soit dit en passant, Liberty Media possède également environ un tiers de Live Nation et quelque sept millions d’actions iHeartMedia (y compris « actions ordinaires et bons de souscription de classe B »), en plus d’avoir lancé une société d’acquisition à but spécial axée sur le divertissement et la technologie pour lancer 2021. Les dirigeants n’ont pas encore annoncé quelle entité ou quelles entités l’entreprise – qui a réalisé une introduction en bourse de 500 millions de dollars – s’apprête à acheter.

Nonobstant la controverse précédemment signalée sur la confidentialité des utilisateurs ainsi que les poursuites en cours avec l’application de partage de vidéos Triller et d’autres concurrents, TikTok a continué d’ajouter des utilisateurs et d’augmenter ses revenus. Comme on pouvait s’y attendre, ce succès continu a stimulé la concurrence de différentes applications de partage de vidéos, notamment Facebook Reels et YouTube Shorts.

Et du côté de l’industrie musicale, Universal Music Group – qui a mis fin à un conflit de licence très médiatisé avec Triller en mai – a conclu un accord de licence avec le concurrent de TikTok Lomotif à la fin du mois dernier. Enfin, des dirigeants du fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis ont déclaré en juillet qu’ils “croyaient que TikTok à lui seul représente déjà 6,5% des revenus de Sony Music”.