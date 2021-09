SiriusXM lance une campagne publicitaire massive avec Dave Grohl et Kevin Hart

SiriusXM met tout en œuvre pour renforcer sa présence sur le marché “à l’extérieur du véhicule”, alors que le géant de la radio par satellite a officiellement lancé “sa plus grande campagne publicitaire nationale multimédia de tous les temps”, mettant en vedette LL Cool J, Diplo, Kevin Hart, le Dave Grohl des Foo Fighters, et plusieurs autres personnalités de premier plan.

SiriusXM (NASDAQ : SIRI), dont le siège est à New York, a récemment détaillé l’initiative de marketing à multiples facettes via un communiqué officiel. Selon ce message d’annonce, la campagne complète – surnommée “The Home of SiriusXM” – a été “créée en collaboration avec” l’agence de marketing indépendante Translation, que le fondateur et PDG de UnitedMasters, Steve Stoute, a créée il y a 17 ans.

Home of SiriusXM se compose de “six spots humoristiques présentant un large éventail de talents et de voix célèbres”, ont indiqué les hauts responsables de la campagne, et les publicités devraient arriver sur “TV, numérique, audio, social et hors domicile à partir de ce mois.” De plus, SiriusXM – dont plus de 70 % appartient à Liberty Media – se prépare à lancer « une campagne extérieure », apparaissant « sur des panneaux d’affichage, des métros, des aéroports et des portails de banlieue à New York, Boston et San Francisco », lundi prochain, septembre. 13ème.

Comme mentionné, SiriusXM cherchera à accroître la notoriété de ses offres non-véhicule dans les publicités – « l’écoute sur des appareils domestiques est mise en évidence à chaque endroit » – dont le premier est intitulé « Gizmos » et met en vedette Kevin Hart (qui a encré un « » élargi » avec SiriusXM en septembre dernier) et LL Cool J.

Hart apparaît également dans “Yelling” aux côtés de Dave Grohl et du grand retraité de la NFL Brett Favre, tandis que SiriusXM a associé la personnalité de Favre, Diplo et TikTok, Bella Poarch (qui a signé un contrat d’enregistrement avec Warner Music plus tôt cette année) sur “Bathroom”. Il convient de noter ici que SiriusXM a déployé TikTok Radio fin août, après le jeu avec SoundCloud Radio environ une semaine plus tard.

“Les spots télévisés se concentrent sur les activités quotidiennes où les auditeurs peuvent se retrouver à écouter SiriusXM depuis le siège avant de la voiture, à cuisiner dans la cuisine, à faire des tâches ménagères, à faire de l’exercice ou à une réunion avec des amis”, souligne le communiqué. . « Les auditeurs peuvent emporter SiriusXM avec eux n’importe où sur les téléphones mobiles, les haut-parleurs intelligents et d’autres appareils connectés à l’aide de l’application SXM. »

Enfin, dans un autre témoignage du désir de SiriusXM d’étendre la portée de son application, le communiqué révèle également que la société prépare pour novembre “un spot télévisé spécial sur le thème des vacances mettant en vedette une variété de musiciens, de stars” et plusieurs des hôtes de SiriusXM.

SiriusXM a déclaré un chiffre d’affaires de 2,159 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2021 (pour les trois mois se terminant le 30 juin) – une augmentation d’environ 285 millions de dollars par rapport à la même période en 2020. Dans le total, qui comprend les opérations de radio par satellite ainsi que celles de Pandora, les revenus des abonnés se sont améliorés d’environ 63 millions de dollars, tandis que les revenus publicitaires, à 429 millions de dollars, ont augmenté de 193 millions de dollars en glissement annuel.