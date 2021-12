SiriusXM offre désormais aux abonnés 12 mois d’Apple Music gratuitement

SiriusXM a annoncé qu’il s’associe à Apple pour offrir aux abonnés Sirius Platinum VIP un abonnement gratuit de 12 mois à Apple Music. L’offre est disponible pour les abonnés nouveaux et existants au plan Platinum VIP de SiriusXM, qui coûte 34,99 $…

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le niveau platine SiriusXM offre un accès à plus de 300 canaux SiriusXM dans jusqu’à deux véhicules et jusqu’à deux connexions à l’application SXM. Vous avez également accès à plus de 5 000 enregistrements vidéo et audio officiels de concerts en direct, et accédez désormais à une année gratuite d’Apple Music.

« Apple Music est un service premium de streaming musical par abonnement qui offre à nos auditeurs une vaste bibliothèque de chansons, de listes de lecture, de vidéos musicales, de diffusions en direct mondiales et plus encore dans tous les genres, et nos abonnés Platinum VIP y trouveront une excellente offre audio complémentaire à la gamme inégalée de SiriusXM. de chaînes musicales organisées et hébergées, de programmes sportifs en direct et de discussions », a déclaré Richard Beatty, directeur des revenus d’abonnement de SiriusXM.

SiriusXM annonce également qu’il prévoit de lancer une offre spéciale distincte jusqu’à six mois d’Apple Music gratuit avec l’achat d’un plan d’abonnement SiriusXM éligible au début de 2022.

Si vous cherchez à verrouiller votre an d’Apple Music gratuit avec SiriusXM Platinum, vous pouvez le faire sur le site Web de l’entreprise à partir d’aujourd’hui.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :