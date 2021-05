SiriusXM s’associe à TikTok pour toucher les adolescents difficiles à cibler

SiriusXM s’associe à TikTok sur plusieurs nouvelles initiatives audio destinées aux adolescents – présentant TikTok Radio.

SiriusXM possède également Pandora et la société de podcasting Stitcher, qui ne sont pas en reste. La société de radio par satellite a annoncé aujourd’hui qu’elle lancerait TikTok Radio, une nouvelle chaîne musicale destinée aux adolescents. Il apportera les sons tendances de TikTok à l’application SiriusXM et à d’autres appareils connectés. L’objectif est de créer un son qui ressemble à un balayage de la page personnalisée “ Pour vous ” de TikTok.

Pandora reçoit également une nouvelle série appelée TikTok Tastemakers. Les créateurs populaires de TikTok comme Bella Poarch hébergeront et organiseront des listes de lecture avec leurs chansons préférées aux côtés de commentaires. Ils feront également la promotion des émissions via leurs comptes TikTok.

Le partenariat semble être mutuellement avantageux puisque l’audience de SiriusXM vieillit. La création d’une station de radio qui capte le son de TikTok est plus susceptible d’attirer le public adolescent que Howard Stern. Pandora a vu une baisse du nombre d’utilisateurs actifs mensuels et d’heures d’écoute financées par la publicité au premier trimestre 2021. Ainsi, l’accord avec TikTok pourrait attirer de nouveaux auditeurs qui resteront pour les podcasts et la découverte de musique de Pandora.

Pandora a atteint un sommet en 2014 avec 81,4 millions d’utilisateurs actifs par mois. Ses MAU ont chuté de près d’un tiers au cours des sept dernières années, grâce à une forte concurrence dans l’industrie du streaming musical. Malgré la baisse des heures d’écoute, l’activité publicitaire de Pandora a connu une croissance en 2021, avec des revenus publicitaires en hausse de 29% d’une année sur l’autre.

«Nous reconnaissons que les pertes d’auditeurs ne sont pas là où nous voulons être, et nous sommes extrêmement concentrés sur cela», a déclaré Jennifer Witz, PDG de SiriusXM, aux investisseurs lors de son appel aux résultats du premier trimestre 2021. «Nous avons mis en place un certain nombre d’initiatives pour fournir plus de contenu et de meilleure qualité, des recommandations plus pertinentes et améliorer l’expérience numérique de Pandora dans les applications.»

Pandora compte environ 6,4 millions d’abonnés payants pour ses niveaux Pandora Plus et Pandora Premium. C’est bien en dessous de ses concurrents comme Apple Music et Spotify. Donc, établir un partenariat unique avec TikTok via SiriusXM pourrait aider à renforcer ces chiffres.

À tout le moins, cela devrait rendre l’expérience de la génération Z dans la voiture de leurs parents moins frustrante. TikTok est rapidement devenu le principal moyen pour la génération Z de découvrir de la nouvelle musique en dehors de son groupe d’amis. Soit en se faisant recommander une vidéo par TikTok, soit en étant lié à une vidéo par leurs amis sur la plateforme.

Ce niveau de découverte est quelque chose que l’industrie de la musique exploite rapidement pour créer également de nouveaux moments viraux.