Sirona dévoile la campagne #StainButNoPain pour son nouveau produit

Sirona a lancé la campagne #StainButNoPain pour son nouveau produit, Period Stain Remover. La société a collaboré avec plus de 100 influenceurs Instagram et YouTube, dont Karishma Mehta, fondatrice, Officialhumansofbombay, le blogueur beauté et lifestyle Payal Banerjee, Sameera Sherief, Naveena, Janani Ashok Kumar, entre autres. Avec ces collaborations, la société prévoit d’utiliser la forte portée des influenceurs et de faire passer le mot parmi les consommateurs. Ces influenceurs ont un taux d’engagement moyen élevé sur les plateformes de médias sociaux et prêteront une voix à ce produit très innovant, a déclaré Sirona dans un communiqué.

Les taches de règles sont un problème auquel chaque menstruel est confronté à un moment donné de son cycle, mais il n’y a pas de solutions ou d’astuces spécifiques pour cela, comme il y en a pour d’autres taches telles que le curcuma, l’huile, le vin, la boue et autres, Deep Bajaj , PDG et co-fondateur de Sirona, a noté.

« En conséquence, ils ont appris à vivre avec l’inconvénient de frotter ces taches pour les enlever ou de se gâter les vêtements. Nous avons mis au point un produit innovant pour résoudre ce problème en lançant le premier détachant indien qui permet aux menstruations d’éliminer plus facilement les taches de règles », a déclaré Bajaj.

Le produit nouvellement lancé est le détachant indien pour la première période, a déclaré Sirona dans un communiqué. Il est à base de plantes et contient des bio-enzymes qui éliminent à la fois les anciennes et les nouvelles taches de sang sans blanchir les vêtements ni affecter la qualité du tissu, ajoute le communiqué.

Sirona propose des produits qui répondent aux problèmes non résolus auxquels les femmes sont confrontées de la puberté à la ménopause. Certains de ses produits incluent le patch anti-douleur pour les douleurs menstruelles, l’entonnoir d’urination PeeBuddy, les sacs jetables oxo-biodégradables, les tampons noirs sans éruption cutanée.

