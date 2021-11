Sirona lance la campagne #BeTheChange

La campagne se déroulera dans toutes les grandes villes d’Inde, a déclaré Sirona dans un communiqué.

La startup Femtech Sirona a lancé la campagne #BeTheChange pour la saison des fêtes en cours. Avec cette campagne, Sirona veut encourager les gens à fournir des aides ménagères avec des soins menstruels hygiéniques et abordables. La campagne qui a commencé en novembre se poursuivra jusqu’en décembre et dans toutes les grandes villes d’Inde, a déclaré Sirona dans un communiqué.

« Les aides ménagères signifient beaucoup dans notre vie quotidienne. Elles font la cuisine, la lessive, le ménage et bien plus encore et comme toute autre femme, elles méritent aussi ce qu’il y a de mieux en matière d’hygiène menstruelle. Mais malheureusement, nous connaissons tous la situation financière de nos aides ménagères et la triste dynamique à laquelle elles sont souvent confrontées à la maison. Alors, en cette période des fêtes, offrez une coupe menstruelle à votre aide ménagère et faites-la passer à la coupe de la vie », a déclaré Deep Bajaj, PDG et co-fondateur de Sirona.

Sirona s’efforce constamment de susciter des conversations sur l’hygiène menstruelle en Inde. En octobre, la marque a lancé la campagne #StainButNoPain pour son nouveau produit, Period Stain Remover. La société a collaboré avec plus de 100 influenceurs Instagram et YouTube, dont Karishma Mehta, fondatrice, Officialhumansofbombay, la blogueuse beauté et lifestyle Payal Banerjee, Sameera Sherief, Naveena, Janani Ashok Kumar, entre autres.

La marque a introduit plusieurs produits pour résoudre les problèmes non résolus auxquels les femmes sont confrontées de la puberté à la ménopause. Ils proposent des produits tels que Pain Relief Patch pour les douleurs menstruelles, PeeBuddy Urination Funnel pour aider les femmes à se tenir debout et à faire pipi dans des toilettes sales, des sacs jetables oxo-biodégradables pour l’élimination hygiénique des déchets sanitaires, des serviettes noires sans éruption cutanée, entre autres.

