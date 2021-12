Sirona lève Rs 100 crore de Good Glamm Group

.Sirona – qui fabrique des produits comme PeeBuddy et des coupes menstruelles – a déclaré qu’il visait à atteindre la barre des 500 crores de revenus en trois ans.

La start-up d’hygiène féminine Sirona a déclaré mardi avoir levé 100 crores de roupies en financement de Good Glamm Group. Le cycle a également vu un rachat secondaire avec une sortie des premiers investisseurs, y compris des investisseurs providentiels et des investisseurs providentiels, selon un communiqué. Sirona – qui fabrique des produits comme PeeBuddy et des coupes menstruelles – a déclaré qu’il visait à atteindre la barre des 500 crores de revenus en trois ans.

En avril, Sirona avait levé 3 millions USD dans le cadre d’un cycle de financement de série A, co-dirigé par NB Ventures et IAN Fund. La société a déclaré que près d’un million de femmes utilisent les coupes menstruelles Sirona, et plus de 3 millions d’unités de PeeBuddy et plus de 4 lakh Sirona Feminine. Des patchs anti-douleur ont été vendus.

« Nous avions plusieurs feuilles de termes de VCs et d’autres investisseurs stratégiques, mais la combinaison d’argent et de valeur immédiate offerte par le groupe Good Glam était sans précédent. Nous avons été rentables au cours des 3 dernières années et sommes en croissance constante », a déclaré Deep Bajaj, fondateur et PDG de Sirona Hygiene. Il a ajouté que le partenariat avec le groupe The Good Glamm, compte tenu de leur avantage en termes de contenu et d’accès hors ligne, aidera l’entreprise à évoluer. plus vite tout en restant rentable.

«Nous espérons bientôt atteindre la barre des revenus de 100 crores de roupies. Les aspirations sont de voir Sirona dans les principaux magasins, résoudre davantage de problèmes d’hygiène féminine rencontrés par les femmes indiennes de la puberté à la ménopause et devenir la première start-up de notre catégorie à atteindre un chiffre d’affaires de Rs 500 crore, espérons-le d’ici 3 ans », a-t-il ajouté.

Le groupe Good Glamm comprend un portefeuille de marques de produits de beauté et de soins personnels qui s’appuient sur un écosystème numérique exclusif de contenu, de communauté et d’actifs de créateurs. Les marques qui relèvent du groupe Good Glamm comprennent MyGlamm, POPxo, BabyChakra, The Moms Co, ScoopWhoop et St Botanica.

« Le segment de l’hygiène féminine, en particulier compte tenu du tabou autour de la catégorie, est difficile à réaliser mais nécessite beaucoup plus d’interventions pour simplifier la vie des femmes indiennes. Et nous pensons que notre écosystème de contenu et de créateurs augmentera considérablement l’éducation et l’adoption des produits d’hygiène innovants de Sirona », a déclaré Darpan Sanghvi, fondateur et PDG de Good Glamm Group.

Il a ajouté que Sirona avait fait sa marque en créant une nouvelle catégorie de solutions modernes d’hygiène intime et menstruelle, ce que la société appréciait et a décidé de devenir un investisseur stratégique à ce stade.

Cette portée numérique, combinée à plus de 30 000 points de vente hors ligne de la marque de beauté phare du groupe, MyGlamm, offre à Sirona une opportunité sans précédent de se développer à la fois en ligne et hors ligne, selon le communiqué.

Good Glamm Group avait récemment levé 150 millions de dollars dans un tour de table mené par Prosus (anciennement Naspers) pour entrer dans le club des licornes (sociétés valorisées à 1 milliard de dollars). Elle compte Warburg Pincus, L’Occitane, Bessemer Venture Partners, Accel, Amazon et Ascent Capital parmi ses investisseurs.

