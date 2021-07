SIS annonce une croissance de 9,8 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre de l’exercice 22

La pandémie de Covid-19 a encore accru la demande de services de sécurité.

Selon un rapport de la FICCI, le secteur de la sécurité privée (PSI) est l’un des plus gros employeurs en Inde (près de 90 lakh de personnes, avec le potentiel d’employer 31 lakh de plus d’ici 2022). Ces agents de sécurité non armés sont employés par environ 22 000 agences de sécurité privées (PSA), et les principaux acteurs sont G4S, SIS, Securitas, Peregrine, CISS, Checkmate, etc.

La demande de services de sécurité augmente en raison de l’urbanisation, des risques de criminalité réels et perçus, de la conviction que les mesures de sécurité publique sont insuffisantes et de la croissance d’une classe moyenne avec des actifs à protéger et des moyens de payer pour des mesures de sécurité supplémentaires.

« La malheureuse deuxième vague de Covid-19 a probablement été la pire crise à laquelle le pays a été confronté depuis des décennies », a déclaré à FE Rituraj Kishore Sinha, directeur général du groupe, Services de sécurité et de renseignement (SIS). « Mais cela a également stimulé la demande de services de sécurité privée ainsi que de services de gestion des installations. »

Alors que le verrouillage strict (au cours de la deuxième vague) signifiait qu’une majorité du grand public n’avait pas à sortir de chez eux, les lieux résidentiels, commerciaux et publics devaient toujours être gérés et l’argent devait être déplacé. “Ce secteur (PSI) résiste même aux pires types de crise auxquels un pays peut être confronté”, a ajouté Sinha.

Mercredi, SIS a annoncé un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre de l’exercice 22 à Rs 2 379 crore (croissance de 9,8% en glissement annuel). L’EBITDA consolidé pour le premier trimestre de l’exercice 22 s’élevait à Rs 121 crore (stable d’une année sur l’autre).

SIS opère en Inde ainsi qu’en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Alors que ses revenus provenant des solutions de sécurité en Inde s’élevaient à Rs 881 crore au T1FY22 (Rs 858 crore au T1FY21 et Rs 901 crore au T4FY21), l’activité internationale s’élevait à Rs 1 201 crore au T1FY22 (par rapport à Rs 1 020 crore au T1FY21 et Rs 1 253 crore au T4FY21).

Les revenus de son activité de gestion des installations étaient de Rs 305 crore au T1FY22 (Rs 293 crore au T1FY21 et Rs 296 crore au T4FY2).

«Avec le taux d’exécution mensuel de juin 2021 de Rs 788 crore, des marges stables et en amélioration et un bilan solide sur le dos des collections record, le premier trimestre de l’exercice 22 marque un début solide pour l’exercice 22. Nous avons vacciné 1,94 lakh employés (92 % du total) avec la première dose et 33 000 employés (17 % du total) avec les deux doses, et visons une vaccination complète à 100 % d’ici septembre », a ajouté Sinha.

Avec 2,22 lakh de main-d’œuvre de première ligne dans les services essentiels, SIS fait partie des 5 meilleurs employeurs du secteur privé en Inde.

