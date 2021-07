SIS annonce une croissance de 9,8% de son chiffre d’affaires au T1FY22

in

La société d’agence de sécurité privée SIS a annoncé mercredi un chiffre d’affaires consolidé de 2 379 crores de roupies, en hausse de 9,8 % en glissement annuel, au cours du trimestre avril-juin. L’Ebitda consolidé était stable à Rs 121 crore.

SIS opère en Inde ainsi qu’en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Alors que ses revenus provenant des solutions de sécurité en Inde s’élevaient à Rs 881 crore (Rs 858 crore au T1FY21 et Rs 901 crore au T4FY21), l’activité internationale s’élevait à Rs 1 201 crore (vis-à-vis de Rs 1 020 crore au T1FY21 et Rs 1 253 crore au T4FY21).

Avec une main-d’œuvre de services essentiels de première ligne de 2,22 lakh, SIS fait partie des 5 meilleurs employeurs du secteur privé en Inde.

