Sissokho chute clairement en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre Yurii Zakharieiev

Mauvais dimanche pour la boxe espagnole dans le Coupe du monde de Belgrade 2021. Après les défaites de Escobar et Ayoub, tard dans l’après-midi, un autre nouveau fiasco a été confirmé, mettant en vedette Youba sissokho dans le Anneau B de la Coupe du monde. Le rival, le combattant combattant ukrainien Youri Zakharieïev, qui est passé de moins en plus pour finir par remporter clairement la victoire et se qualifier pour les quarts de finale.

Le premier tour était pour Sissokho (qui avait déjà été rattrapé pour pouvoir jouer ce combat) mieux placé, utilisant bien sa gauche et profitant de sa plus grande portée et technique, mais au deuxième Zakharieiev a déjà fait un pas en avant, arriver de bonnes mains à son adversaire, de haut en bas, ce qui lui a valu l’assaut. Déjà dans le troisième, Youba devait s’améliorer de façon exponentielle, mais cette amélioration ne s’est pas produite et la victoire unanime (5-0) est revenue à Yurii, qui s’est davantage adapté aux trois combats de trois minutes, contre un Sissokho trop incontrôlé et qui il ne se protégeait pas adéquatement des attaques de son adversaire.

Les cinq juges ont donné à Yurii le vainqueur : 28-29, 28-29, 28-29, 27-30, le plus puissant étant le Japonais, et 28-29.

Après cette nouvelle défaite, il ne reste plus que deux combattants avec des options pour aller en quarts de finale. Enmanuel Reyes Pla ce dimanche et Adrien Thiam ce lundi.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi .