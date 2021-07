Sissokho, dans le domaine professionnel aux mains d’Emporio Boxing

Les cycles olympiques provoquent souvent de nombreux changements dans la boxe. Les combattants les plus brillants du domaine amateur passent par des étapes fermées et font le saut vers le domaine professionnel. Il reste une semaine pour le début des Jeux. Un autre cycle se terminera et il y aura des débuts professionnels. Avant, certains combattants qui n’ont pas réussi à entrer à Tokyo sont déjà en mouvement. C’est le cas du capitaine de l’équipe nationale, Youba Sissokho qui a annoncé ce vendredi son passage au professionnalisme.

Avec une publication sur ses réseaux sociaux, qui a accompagné la signature du contrat, Sissokho a annoncé la nouvelle. Signez avec le nouveau promoteur Emporio Boxing, qui débutera par une grande présentation à l’Hipódromo de la Zarzuela à Madrid le 28 juillet. Il reste à voir si la toute nouvelle signature y fera sa première louée, mais pour l’instant il n’y a rien d’officiel au-delà de sa présence à l’événement, au cours duquel la société expliquera son projet.

Sissokho, 29 ans (30, en novembre), est né à Dakar (Sénégal), mais vit à Majorque avec sa famille depuis l’âge de six mois. Il a été l’un des combattants amateurs les plus remarquables de ces dernières années. Avec une expérience dépassant les 100 combats, il a décroché le bronze au Championnat d’Europe 2015 et a participé aux Jeux de 2016. Là-bas, il n’a pas pu se produire, car avant de voyager, des tests médicaux erronés l’ont empêché de se concentrer sur la compétition. Il pourrait avoir un cancer. Heureusement, tout est parti dans la peur et a commencé à se préparer pour Tokyo dans le but de venger l’occasion perdue. Les quatre dernières années ont été cahoteuses et cahoteuses pour lui à cause de diverses blessures. Il s’est rendu aux pré-olympiques de Londres en 2020 et a laissé une bonne performance, mais est tombé face au champion du monde dans une discussion très controversée. Avec la pandémie et l’annulation du Mondial pré-olympique, ses options ont été anéanties. Malgré cela, Felipe Martínez, président de la Fédération espagnole de boxe, Il a essayé de lui permettre d’être aux Jeux grâce à son curriculum vitae extraordinaire. Il n’y avait pas de chance et maintenant le ‘Leon’ Sissokho commence une nouvelle étape.