Sissokho, qui avait perdu, avance après avoir revu son combat

Ces derniers temps, L’AIBA a subi une importante régénération interne. Les postes hauts ont été changés presque dans son intégralité et il a opté pour des jeunes qui ont un cursus impeccable (Le président d’Hispaniola, Felipe Martínez fait partie de ce nouvel exécutif). C’était une étape logique et nécessaire pour instaurer la confiance, mais cela ne s’est pas arrêté là. Les nouveaux dirigeants ont cherché à donner un coup de jeune à leurs tournois pour refléter cette nouvelle étape. La première occasion de l’enseigner était lors de cette Coupe du monde masculine élite à Belgrade (elle dure jusqu’au 6 novembre), et un Espagnol a été touché à cet égard, quoique de manière positive.

De cette manière, Youba Sissokho, qui a perdu hier contre le Moldave Nicolae Bucsa, passe enfin au deuxième tour après un examen du combat. C’est ce que disait la Fédération : « L’AIBA a changé. Et c’est bon pour tout le monde. On sait que la boxe se prête à des interprétations subjectives, mais il y a parfois des résultats difficiles à expliquer. Et hier il y en avait un. premier combat de la compétition, Youba Sissokho s’incline face au Moldave Nicolae Bucsa. Après avoir rencontré le Le résultat de chaque tour de l’équipe espagnole n’a pas expliqué comment les juges ont marqué. Finalement, Sissokho a été battu par décision partagée étroite (29-28 deux fois pour lui, 28-29 trois fois pour son adversaire). La délégation espagnole l’a vu si clairement qu’elle a demandé une révision du combat et quelques heures plus tard, le résultat a été modifié. Youba Sissokho, aux points, tour avancé. Sur le ring, il l’avait mérité. »

Le système de revue de match de l’AIBA nous donne raison : Youba Sissokho bat Nicolae Bucsa 🇲🇩 et est déjà en 1/8 de finale de la Coupe du monde en -71 kgs. Les juges ont vu la Moldave l’emporter (2-3) mais, après avoir revu le combat, ils corrigent la décision et ont rendu justice. pic.twitter.com/oKnCxW57kh – Fédération espagnole de boxe (@ FEBOXEO1) 30 octobre 2021

L’AIBA veut regagner la confiance du CIO. Il existe une option pour ré-arbitrer un match une fois qu’il est passé. Aux Jeux, il était possible de déposer une plainte formelle, mais par règlement, il était impossible de changer l’issue du combat. Maintenant, ce que l’AIBA a fait, c’est qu’il y a une option pour réviser et oui, il y a vraiment une erreur flagrante, comme cela s’est produit avec Youba, il y a une option pour changer le résultat. C’est un pas de plus pour rechercher la propreté et le sport exemplaire.