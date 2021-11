Sister Wives Christine Brown a son premier Thanksgiving post-split

Il s’agit de la première célébration de vacances de Christine sans son mari, avec qui elle n’a jamais été légalement mariée. Au début du mois, elle a annoncé qu’elle rompait avec Kody.

« Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes éloignés l’un de l’autre et j’ai pris la décision difficile de partir », lit-on dans la publication Instagram de Christine le 2 novembre. « Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun en tant que parent. nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. «

Kody a également publié une déclaration au sujet de leur séparation, écrivant sur Instagram à l’époque, « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Bien que nous soyons en avançant sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »

Le duo, qui s’est réuni en mars 1994, partage six enfants. En plus de Truely, ils sont aussi parents de Asypen, 26, Mykelti, 25, Pédon, 23, Gwendlyn, 20 et Ysabel, 18.