Site de l’Iowa ‘Field of Dreams’ acheté par un groupe dirigé par le Hall of Famer Frank Thomas

En août, les White Sox de Chicago ont remporté le Field of Dreams Game de la MLB à Dyersville, Iowa, à la manière d’Hollywood.

Jeudi, le membre du Temple de la renommée et légende des White Sox, Frank Thomas, était sur le site du film “Field of Dreams” à Dyersville pour déclarer que lui et ses partenaires commerciaux avaient acheté une participation majoritaire dans le site.

“C’est une sacrée destination”, a déclaré Thomas, 53 ans, avec un sourire.

This is Heaven LLC, une société de Thomas et du promoteur immobilier de Chicago Rick Heidner, a acheté les intérêts de Go the Distance Baseball LLC, qui détenait auparavant la propriété du site du film et All-Star Ballpark Heaven, une organisation qui organise des tournois de baseball pour les jeunes. et autres événements.

Thomas devrait occuper le poste de PDG, tandis que Dan Evans, l’ancien directeur général des Dodgers de Los Angeles, occupera le poste de directeur de l’exploitation.

“Nous sommes ravis de diriger le développement et l’expansion futurs du Field of Dreams dans un esprit de collaboration avec nos voisins et les représentants du gouvernement”, a déclaré Thomas dans un communiqué.

L’ancien grand des White Sox de Chicago, Frank Thomas, est vu au Guaranteed Rate Field à Chicago, le 14 juillet 2018. (.)

La ville de Dyersville a accueilli le match « Field of Dreams », qui a également été le tout premier match de saison régulière de la MLB joué sur le sol de l’Iowa.

“Field of Dreams”, le film de Kevin Costner de 1989, a été tourné en partie à Dyersville, faisant du site rural une attraction touristique. Dans le film emblématique, Costner incarne Ray Kinsella, un fermier qui entend une voix lui dire : “Si vous le construisez, ils viendront”. Kinsella procède ensuite à la construction d’un terrain de baseball sur son terrain.

Le décor de cinéma bien entretenu était à quelques pas du stade construit pour accueillir 8 000 fans pour le match d’août et conçu pour ressembler à l’ancien Comiskey Park de Chicago.

Go the Distance Baseball appartenait au Denise M. Stillman Trust.

En 2011, Stillman a dirigé un groupe qui a acheté le champ, qui a servi de lieu de tournage du film et de la ferme familiale adjacente Lansing, a rapporté l’Associated Press. Le site d’environ 190 acres comprend un champ de maïs en activité.

Jeudi, Thomas, debout devant un panneau indiquant “Si vous le construisez”, a déclaré qu’il avait hâte de réaliser “la vision de Denise des diamants parmi les champs de maïs”.

« Dans la foulée du match réussi de Field of Dreams le mois dernier… le moment est venu », a-t-il déclaré. “Nous sommes convaincus que les gens viendront, les gens viendront très certainement.”

Au cours du match de cette année, l’arrêt-court des White Sox Tim Anderson a écrasé un circuit de deux points du lanceur des Yankees Zack Britton en fin de neuvième manche pour donner à Chicago une victoire palpitante de 9-8.

Anderson a fait le tour des bases alors que des feux d’artifice ont explosé derrière lui, faisant écho à un script hollywoodien.

Les Cubs de Chicago et les Reds de Cincinnati devraient jouer le match en août prochain.

Thomas a été cinq fois All-Star et deux fois MVP AL au cours de sa carrière de 19 ans, qui comprenait 16 saisons avec les White Sox.

Surnommé le Big Hurt, Thomas a été intronisé au Temple de la renommée en 2014. Il a terminé sa carrière avec 521 circuits.