Site Web du gouvernement britannique sur Covid DOWN: Un centre d’information majeur ne fonctionne pas pour des millions | Royaume-Uni | Nouvelles

La page de connexion permettant à quelqu’un de voir son compte Test and Trace souffre de problèmes.

Un message sur le site Web dit : “Désolé, il y a un problème technique.”

Le site Web demande aux visiteurs de “s’inscrire sans compte”.

Mardi, le gouvernement a déclaré que 170 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid, portant le total britannique à 131 149.

Il s’agit notamment du nombre le plus élevé de décès signalés quotidiennement en plus de cinq mois, alors que 175 ont été signalés le 12 mars.

Des chiffres distincts de l’Office for National Statistics (ONS) ont révélé qu’il y avait eu 156 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid était mentionné sur le certificat de décès de la personne.

De plus, mardi à 9 heures du matin, il y avait eu 26 852 autres cas confirmés de Covid au Royaume-Uni.

Il a été affirmé que l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock aurait été interrogé si l’application NHS Covid devrait être des contacts de cas positifs depuis deux jours plutôt que cinq jours, mais aucune modification n’a été apportée au service très critiqué.

L’application a été critiquée après avoir envoyé chaque semaine des centaines de milliers d’alertes à des personnes dans tout le Royaume-Uni leur disant de s’isoler parce qu’elles étaient entrées en contact avec une personne infectée par le virus.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que moins de contacts seraient désormais notifiés, l’application étant mise à jour pour alerter uniquement ces contacts deux jours avant un test positif.

Mais The Guardian a cité une source anonyme de Whitehall disant que M. Hancock avait déjà été informé que l’application fonctionnait pendant cinq jours au lieu de deux.

La personne a déclaré au journal: “La définition standard d’un contact dans tous les documents scientifiques et publics de Public Health England et NHS Test and Trace est une personne qui a été en contact deux jours avant d’avoir des symptômes et si elle n’en a pas symptômes mais test positif, vous revenez deux jours en arrière après le test.

“Mais l’application avait cinq jours. Une soumission a été faite à Hancock par les gens de Test and Trace au moment de sa démission disant” c’est cinq jours mais cela devrait être deux jours : devrions-nous le changer maintenant ? ” Et cela ne s’est pas produit.”

Le système actuel de test et de traçabilité considère un contact qui a été à proximité d’une personne qui a été testée positive à tout moment à partir de deux jours avant que la personne ne développe des symptômes, ou également à partir de quelques jours avant la date à laquelle son test positif a été effectué.

Répondant à l’histoire du Guardian, un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré : « L’application NHS Covid-19 est un outil clé dans notre réponse à la pandémie, sauvant des milliers de vies et brisant les chaînes de transmission. L’application a évité jusqu’à 2 000 cas de Covid. -19 par jour en juillet.

“Les utilisateurs de l’application ne seront invités à s’isoler que s’ils ont été en contact étroit avec une personne qui se révèle positive pour Covid-19. Il est important que les utilisateurs s’isolent lorsqu’on leur demande de le faire afin d’arrêter la propagation du virus .

“Le récent changement apporté à la logique de l’application se traduira par le fait que moins de contacts à faible risque seront invités à s’isoler, tout en conseillant au même nombre de contacts à haut risque de s’isoler.”

Mais les règles ont changé lundi, ceux qui ont reçu les deux doses de vaccin n’ont plus à s’isoler s’ils sont alertés d’avoir été en contact avec une personne avec Covid et ne présentent aucun symptôme.

Il leur est cependant toujours conseillé de passer un test PCR.