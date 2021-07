Sites d’actualités, y compris Huffington Post, Vox, Newsweek, criblé de pornographie ⋆ 10z viral

Jeudi, des sites d’information tels que le Washington Post, Vox, Newsweek, le Mirror et le Huffington Post ont affiché de la pornographie hardcore graphique sur certains anciens articles.

Des articles datant de 2015 à 2017 sur un certain nombre de sites Web d’information qui incluent des vidéos intégrées, dont certaines avec un public jeune, affichent désormais de la pornographie, le tout provenant d’un site appelé “5 Star HD Porn”. La découverte a d’abord été repérée par des affiches anonymes sur 4chan, avec un fil de discussion publié sur le site Web /pol/board détaillant un certain nombre d’articles qui avaient été affligés. Les titres pornographiques incluent des noms tels que « Abigal et Eva ont faim de c*ck » et « Megan s’étire. »

Les articles allaient d’articles d’actualité « sérieux », tels qu’un article du Washington Post de janvier 2017 sur Paul Ryan empêchant quelqu’un de tamponner sur une photo, un article du Huffington Post de mai 2017 sur l’interdiction permanente de Martin Shkreli sur Twitter, et un article du Herald Sun australien de juin 2016 sur l’âge d’un joueur australien de la NBA. Autres sites concernés, notamment Vox, The Mirror, Rolling Stone, Business Insider Australia, Newsweek, Kotaku, Vanity Fair et, plus inquiétant encore, Teen Vogue. Les lecteurs doivent être conscients que ces liens contiennent de la pornographie non rédigée. Certains instantanés rédigés sont inclus ci-dessous :

Une archive antérieure de l’article du Washington Post datant de décembre 2019 donne un aperçu de ce qui s’est passé. L’endroit où se trouvait la pornographie dans l’article de presse montre à la place un panneau de placement disant “au revoir pour l’instant”, avec un astronaute de bande dessinée saluant au revoir. Cela semble provenir de la précédente plate-forme vidéo utilisée par le Washington Post, Vidme, qui a été achetée en 2017 par Giphy. Comme l’a souligné le post sur 4chan, l’enregistrement du domaine semble avoir expiré et redirige désormais vers le site pornographique. Au moment d’écrire ces lignes, le seul média qui a mis à jour son article pour supprimer la pornographie intégrée est le Washington Post.

Ceci est une histoire de rupture, et peut être mis à jour avec de plus amples informations.

