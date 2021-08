Sites Web à 30 ans – à quel point Internet a-t-il changé ?

Comme beaucoup d’entre nous le savent, Sir Tim Berners-Lee a développé le World Wide Web (WWW) en 1989 alors qu’il travaillait au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Peu de temps après, le tout premier site Web a été lancé le 6 août 1991, et trente ans plus tard, l’apparence, la conception et la fonctionnalité d’un site Web se sont complètement transformées.

Pour célébrer cela, nous avons examiné certains des lancements et développements clés, en soulignant comment le site Web tel que nous le connaissons a tellement changé au fil des ans.

le premier site Web utilisant le simulateur de navigateur en mode ligne (Crédit image : CERN)

En 1993, le CERN a mis le logiciel World Wide Web dans le domaine public et a ensuite rendu une version disponible avec une licence ouverte. Un an plus tard, le premier blog a fait surface, créé par Justin Hall, alors étudiant, pour publier ses écrits. Links.net consistait entièrement en de brefs messages, contenant des liens et certaines de ses réflexions sur le contenu.

En 1995, Jeff Bezos a lancé l’un des plus grands sites Web mondiaux de commerce électronique à ce jour – sous le nom d’Amazon, initialement présenté comme une plate-forme de commerce électronique pour les livres, à venir en ligne, et en 2001, Wikipedia a été mis en ligne, après que le domaine a été enregistré par Jimmy Wales et Larry Sanger.

Au 18 juin 2021, il y avait actuellement plus de 1,86 milliard de sites Web en ligne, Siteefy notant que plus de 547 200 nouveaux sites Web sont créés chaque jour dans le monde.

Commentant la progression des sites Web depuis la toute première création, Fabio Torlini, SVP & MD International chez WP Engine, a déclaré : « Avance rapide trois décennies après le lancement du premier site Web, le Web est désormais au cœur de tout commerce. Des moyens de subsistance entiers reposent sur le Web.”

“En fait, l’économie de WordPress, la plate-forme et l’écosystème open source sur lesquels près de la moitié de tous les sites Web sont construits, est estimée à 596,7 milliards de dollars. Si WordPress était un pays, son économie se classerait au-dessus de la Suède comme 39e plus grand dans le monde.”

Qu’en est-il de l’hébergement Web ?

Les fournisseurs d’hébergement Web ont connu une croissance importante depuis le lancement de GeoCities en 1994, qui a permis aux utilisateurs de télécharger des pages de contenu en ligne pertinentes au sujet du contenu.

Avant cela, pour héberger un site Web sur Internet, un individu ou une entreprise serait tenu d’avoir son propre ordinateur ou serveur. Au fur et à mesure que la demande augmentait, les services d’hébergement Web ont commencé à apparaître et à proposer d’héberger des sites Web sur leurs propres serveurs, éliminant ainsi le besoin pour les individus ou les organisations de posséder leur propre infrastructure nécessaire pour héberger un site Web.

Aujourd’hui, il existe plus de 330 000 fournisseurs d’hébergement Web dans le monde, GoDaddy détenant près de 20 % du marché, suivi par Amazon AWS, 1&1 et Hostgator, selon le Hosting Tribunal.

L’avenir des sites Web

Avec tout le développement rapide, la progression naturelle serait de se demander “quelle est la prochaine étape pour les sites Web ?”

Torlini a ajouté que la pandémie a accéléré les tendances du Web comme les achats en ligne, et la recherche WP Engine a révélé que les trois quarts (75 %) des Britanniques de la génération Z et les deux tiers (67 %) des baby-boomers britanniques disent qu’ils prévoient d’acheter en ligne soit entièrement, soit au moins une partie du temps l’année suivante.

“Cela signifie que le monde physique a besoin d’un meilleur lien avec le monde numérique. Par exemple, lorsque les consommateurs achètent un produit haut de gamme comme une nouvelle voiture ou des vêtements de marque, les expériences en ligne d’aujourd’hui sont bien en deçà de l’équivalent en magasin”, a-t-il déclaré.

« Les sites Web ne sont pas adaptés pour fournir ou refléter les types d’expériences haut de gamme que les consommateurs attendent lorsqu’ils achètent, par exemple, un SUV ou une bague en diamant. Et les entreprises de luxe ne sont pas les seules à devoir repenser leur stratégie Web pour en tirer parti. l’énorme potentiel économique du Web.

Avec tous les changements qui se sont produits au cours de trois décennies, la tendance à « l’expansion continue » est évidente. Alors que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) continuent d’occuper le devant de la scène dans le développement de sites Web, le nombre de sites Web efficaces occupant de l’espace en ligne continuera d’augmenter rapidement.

Cela a été un tourbillon de 30 premières années pour l’humble site Web, et étant donné le rythme de développement rapide au fil des ans, il est juste de dire qu’ils devraient encore exister dans 30 autres – mais à quoi ils ressembleront est à deviner.