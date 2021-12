Sitharaman tiendra des pourparlers prébudgétaires à partir d’aujourd’hui

Le budget de la prochaine fiscalité doit être présenté le 1er février, dans un contexte de reprise naissante de l’économie, de robustesse des recettes fiscales et du besoin persistant de dépenses publiques pour soutenir le processus de relance.



La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, organisera mercredi la première d’une série de consultations prébudgétaires habituelles avec divers groupes de parties prenantes, lorsqu’elle rencontrera des experts du secteur agricole et agroalimentaire. Il s’agira de la première réunion de haut niveau de ce type entre des dirigeants et des experts du secteur agricole et le ministre des Finances depuis l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses à la fin du mois dernier. Les dirigeants agriculteurs exigent désormais que la campagne d’achats basés sur les prix de soutien minimum soit légalisée et que sa couverture soit considérablement élargie.

Le budget de la prochaine fiscalité doit être présenté le 1er février, dans un contexte de reprise naissante de l’économie, de robustesse des recettes fiscales et du besoin persistant de dépenses publiques pour soutenir le processus de relance. Il devrait résoudre les problèmes critiques de la génération de la demande, de la création d’emplois et de mettre l’économie sur la voie d’une croissance soutenue de plus de 8 %. Les différentes réunions pré-budgétaires des parties prenantes se tiendront virtuellement, a indiqué le ministère des Finances dans un tweet.

L’exercice intervient au milieu de nouvelles inquiétudes concernant une nouvelle souche de Covid, bien que l’impact de la variété Omicron devrait être moins grave au milieu d’une augmentation de la campagne de vaccination.

Au cours de ses interactions avec diverses parties prenantes dans tous les secteurs au cours des prochaines semaines, Sitharaman devrait rechercher des intrants pour relancer la consommation privée, corriger les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et stimuler les impulsions de croissance qui ont été endommagées par l’épidémie de pandémie l’année dernière.

Alors que diverses agences s’attendaient à une croissance réelle de l’ordre de 8 % à 10,5 % au cours de l’EX22, il serait difficile de maintenir cette dynamique au cours du prochain exercice budgétaire, car l’effet de base favorable diminue. Le conseiller économique en chef KV Subramanian s’attend à une croissance de l’ordre de 6,5 à 7 % au cours du prochain exercice et d’environ 7 % par la suite.

L’accent sera également mis sur la voie de la prudence budgétaire après que la pandémie ait atteint la feuille de route pour la consolidation du dernier exercice. Alors que le déficit budgétaire du Centre pour l’exercice 22 est budgétisé à 6,8 % du PIB, certains analystes s’attendent à ce que le Centre réduise le déficit dans les limites de l’objectif, même avec une série d’engagements de dépenses supplémentaires résultant de l’augmentation de la facture des subventions alimentaires et des engrais et dépenses pour apurer les redevances dues aux exportateurs.

Le déficit budgétaire du Centre s’est creusé pour atteindre un niveau très élevé de 9,2 % du PIB au cours de l’exercice 21 en raison des dépenses supplémentaires et de la crise des recettes liées à Covid. Le plan annoncé est de réduire le déficit à moins de 4,5 % du PIB d’ici l’exercice 26. Le budget précisera comment et quand le niveau de déficit budgétaire de 3 % imposé par le FRBM sera atteint.

Les principaux secrétaires du ministère des Finances ont déjà tenu plusieurs séries de pourparlers avec des parties prenantes de tous les secteurs. Les secrétaires aux Affaires économiques et aux recettes ont eu des entretiens avec des organismes de l’industrie, tandis que le secrétaire aux Finances a conclu des réunions prébudgétaires avec divers ministères le 12 novembre pour recueillir des contributions pour finaliser leur estimation révisée pour 2021-2022 et l’estimation budgétaire pour 2022-2023.

Certains organismes de l’industrie ont déjà suggéré que la date limite soit prolongée de deux ans pour le début de la fabrication afin de bénéficier d’un taux d’imposition des sociétés préférentiel de 15 % et que les obligations d’infrastructure non imposables soient réintroduites. D’autres ont suggéré que les taux d’imposition du revenu des personnes physiques soient plafonnés à 15 % sans exonération pour renforcer l’assiette fiscale.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Inde, qui a augmenté de 8,4% au cours du trimestre de septembre et a même dépassé le niveau de production d’avant la pandémie, gagnera probablement du terrain au cours des trimestres restants de cet exercice, a indiqué samedi un rapport du ministère des Finances.

Le rapport prévoyait un taux de croissance annuel de plus de 7 % pour l’Inde jusqu’à la fin de cette décennie « sur le dos d’une série de réformes structurelles de deuxième génération et plus nuancées au cours des années pandémiques de 2020 et 2021 ».

