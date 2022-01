‘(Sittin’ On) The Dock Of The Bay’: L’adieu poignant d’Otis Redding

C’est une tournure cruelle dans une histoire déjà tragique que la plus grande chanson de tout le catalogue d’Otis Redding est celle qu’il n’a jamais vue devenir un hymne croisé. Son n°1 posthume « (Sittin ‘On) Le quai de la baie », co-écrit avec son grand ami Steve Cropper, est sorti le 8 janvier 1968, un mois après sa mort dans un accident d’avion à l’âge de 26 ans.

Bien sûr, c’est en partie le chagrin brut des innombrables admirateurs d’Otis qui a contribué à l’élever au sommet. Mais il y a un certain réconfort dans la certitude que cette pièce extraordinairement atmosphérique et évocatrice aurait sûrement été un succès majeur de toute façon. Il avait fait deux passages au chant, une fois le 22 novembre 1967, puis lorsqu’il retourna au Stax Studio à Memphis le 7 décembre, avec Cropper jouant de la guitare acoustique et électrique. Trois jours plus tard, Otis était parti.

Rêverie sur une péniche

L’ambiance rêveuse des paroles était basée sur la vérité, car Redding avait commencé à écrire « Dock Of The Bay » lorsqu’il était en Californie, assis sur une péniche louée à Sausalito. Peut-être réfléchissait-il à l’année mémorable qu’il avait vécue.

Juin 1967 avait apporté la célèbre performance d’Otis au Monterey Pop Festival, et ses succès R&B cette année-là incluaient « Shake » et ses duos avec Carla Thomas, « Tramp » et « Knock On Wood ». Aretha Franklin a placé sa chanson « Respect » au premier rang de la pop et du R&B, et 1967 a également été l’année où Otis a été nommé meilleur chanteur du monde dans le sondage annuel des lecteurs de l’hebdomadaire pop britannique Melody Maker. Elvis Presleyde huit ans de propriété de ce titre.

Mais malgré tout ce succès et 21 entrées dans les charts R&B, aucun d’entre eux n’avait complètement atteint le marché de la pop. La meilleure performance de Redding sur ce marché a été le sommet n ° 25, fin janvier 1967, d’une autre de ses chansons phares, « Try A Little Tenderness ». Mais « Dock Of The Bay » était différent. Il est entré dans le Hot 100 le 27 janvier, au n ° 67 et dans le Top 30 seulement deux semaines plus tard.

La chanson s’est hissée à la première place du palmarès pop en mars, pour un règne de quatre semaines, dépassant également les listes R&B pour trois d’entre elles. C’était la première fois qu’un single posthume atteignait le sommet de l’un ou l’autre des classements. En 1998, « (Sittin’ On) The Dock Of The Bay » est entré au Grammy Hall of Fame.

