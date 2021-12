Situation à la frontière sino-indienne « généralement stable »: Chine

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fait ces remarques en répondant à une question sur la façon dont la Chine perçoit la situation actuelle à la frontière indo-chinoise et les progrès du dialogue entre les deux pays.

La situation à la frontière sino-indienne est « généralement stable » et les deux parties maintiennent le dialogue et la communication par les canaux diplomatiques et militaires pour apaiser la situation à la frontière après l’impasse dans l’est du Ladakh, a déclaré mardi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fait ces remarques en répondant à une question sur la façon dont la Chine perçoit la situation actuelle à la frontière indo-chinoise et les progrès du dialogue entre les deux pays à la suite des remarques du ministre des Affaires étrangères Wang Yi lundi selon lesquelles la Chine a « géré efficacement et maîtrisées » des frictions dans certaines zones frontalières.

« Je peux vous dire (qu’) actuellement la situation frontalière entre la Chine et l’Inde est généralement stable », a déclaré Zhao lors d’une conférence de presse ici.

« Les deux parties maintiennent le dialogue et la communication par les canaux diplomatiques et militaires pour travailler à l’amélioration de la situation à la frontière », a-t-il déclaré, sans faire directement référence à l’impasse militaire prolongée dans l’est du Ladakh.

Lundi, le ministre des Affaires étrangères Wang a déclaré que la Chine et l’Inde avaient « maintenu le dialogue par les canaux diplomatiques et militaires, et géré et contrôlé efficacement les frictions dans certaines zones frontalières, dans le cadre d’un engagement commun à améliorer et à développer les relations bilatérales ». La remarque de Wang intervient au milieu de la ligne frontalière persistante entre les deux pays de l’est du Ladakh.

L’impasse militaire à l’Est du Ladakh a paralysé les relations entre les deux pays.

L’impasse frontalière entre les armées indienne et chinoise a éclaté le 5 mai de l’année dernière à la suite d’un violent affrontement dans les régions du lac Pangong et les deux parties ont progressivement renforcé leur déploiement en amenant des dizaines de milliers de soldats ainsi que des armes lourdes.

À la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, les deux parties ont achevé le processus de désengagement dans la région de Gogra en août et sur les rives nord et sud du lac Pangong en février.

Les deux parties ont tenu le 12e cycle de pourparlers le 31 juillet. Quelques jours plus tard, les deux armées ont achevé le processus de désengagement à Gogra, qui a été considéré comme un progrès important vers le rétablissement de la paix et de la tranquillité dans la région.

Les deux parties sont restées engagées au niveau des ministres des Affaires étrangères et entre les principaux commandants militaires à travers le WMCC (Mécanisme de travail de consultation et de coordination) pour maintenir les tensions sous contrôle.

