Situation en Afghanistan, coopération militaire en tête de l’agenda du VCOAS aux États-Unis

Cette fois, le dialogue aura lieu à Washington DC. (Image du fichier : PTI)

Avant le dialogue ministériel 2+2 plus tard cette année, le vice-chef d’état-major de l’armée indienne (VCOAS), le lieutenant général CP Mohanty de l’armée indienne, a atteint les États-Unis pour une visite de cinq jours.

La visite du vice-chef aux États-Unis devrait renforcer davantage le niveau stratégique et opérationnel de collaboration entre les armées indienne et américaine.

L’objectif principal de la visite, selon le ministère de la Défense, est de renforcer la coopération militaire bilatérale entre les forces armées des deux parties ainsi que d’explorer davantage de possibilités de partenariat de défense militaire à militaire.

L’agenda du vice-chef

La situation actuelle en Afghanistan après les talibans et les questions de sécurité régionale feront partie des pourparlers avec les hauts responsables militaires et les responsables civils.

Participation à la Conférence multilatérale des chefs d’état-major à Hawaï, où des questions cruciales doivent être discutées. Il s’agit notamment de l’impact de la COVID-19 sur la sécurité nationale pour toujours ; les défis et les opportunités des menaces technologiques ; et surtout le rôle du minilatéralisme dans un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Également au cours de sa visite, le lieutenant-général Mohanty interagira avec les plus hauts dirigeants militaires des pays qui participent à la conférence des chefs d’état-major.

Il se rendra à Washington DC et aura des réunions avec de hauts responsables militaires et des responsables civils dans le but d’approfondir la coopération entre militaires.

Une visite au soldat du bureau exécutif du programme (PEO) est à l’ordre du jour qui lui donnera l’occasion de découvrir les nouvelles innovations liées au ciblage de précision et au système d’augmentation visuelle intégré; Létalité du soldat ; Survivabilité du soldat et plus encore.

Les pourparlers avec les hauts responsables militaires porteront sur davantage d’approvisionnements en provenance des États-Unis, le développement et la production conjoints de plates-formes militaires, les exercices conjoints, le renforcement des capacités et la formation dans des domaines de niche.

Le Dialogue Ministériel 2+2

Cette fois, le dialogue aura lieu à Washington DC. Les dates sont en cours de finalisation. Cependant, selon des sources, il pourrait avoir lieu soit en octobre, soit en novembre.

La partie indienne sera représentée par le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar.

Le premier dialogue deux plus deux s’est tenu à New Delhi en septembre 2018 après l’approbation du mécanisme par le Premier ministre Narendra Modi et l’ancien président américain Donald Trump. Le deuxième a eu lieu à Washington en décembre 2019 et le troisième avait eu lieu à New Delhi en 2020.

La quatrième édition du dialogue devrait se concentrer sur l’interopérabilité entre les forces armées des deux pays, la sécurité maritime, les opérations de maintien de la paix, la région indo-pacifique ainsi que la situation actuelle en Afghanistan et ses retombées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.