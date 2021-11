Situation limite pour l’Espagne

11/08/2021

Act à 22h15 CET

Détente interdite. Le message envoyé par Luis Enrique à ses joueurs était très clair dès le premier jour. L’entraîneur asturien n’a laissé aucun répit et dès la première séance il a serré la vis à ses joueurs pour que tout le monde soit pleinement conscient de l’importance des matchs de jeudi à Athènes contre la Grèce et de dimanche à Séville contre la Suède pour réaliser le billet direct face à Coupe du monde Qatar 2022.

La logique indique que l’Espagne doit gagner les deux matchs pour mener le groupe et éviter les dangereuses séries éliminatoires de mars. La Suède est en tête du classement avec deux points de plus que les Rouges et jeudi, ils visitent la faible Géorgie, donc tout indique qu’ils ajouteront la victoire.

Les Suédois jouent à 18h00. à Tiblisi, tandis que l’équipe nationale le fera à 20h45 à Athènes. Par conséquent, l’équipe espagnole saura déjà avant de jouer si elle a besoin des six points de ses deux matchs pour être première.

Très motivé

Luis Enrique a abordé cette fenêtre internationale avec un enthousiasme qui contamine. À l’entraînement, il était très au-dessus de ses joueurs et a parlé individuellement avec Koke et Morata. Quelques entretiens décontractés, mais destinés aux footballeurs perçoivent la confiance totale de leur entraîneur.

Le cas de Morata est particulier puisqu’il ne vit pas son meilleur moment à la Juventus, mais dans la sélection, il est essentiel. Ses buts sont basiques, même si dans ce cas, l’entraîneur a le joker de Raúl de Tomás, joué contre la perte d’Ansu Fati et qui est doux face au but adverse.

Lucho a pris le relais et a élevé la voix dans les rondes pour que personne ne soit induit en erreur. Tous les exercices ont été effectués à un niveau très élevé et avec le technicien corrigeant le moindre détail. Une attitude louable dans un moment délicat où tous les détails comptent dans la lutte pour aller à la Coupe du monde.

L’Asturien a vécu avec une certaine angoisse, comme il l’a lui-même avoué, le week-end de les blessures de joueurs comme Ansu Fati, Eric Garcia et Yerémi Pino, qui figuraient sur la liste initiale. Tous allaient avoir un rôle important : Ansu pour dégager le chemin du but, Eric comme initiateur du jeu par derrière contre des adversaires très défensifs et Yerémy pour créer un déséquilibre

RDT et Diego Llorente étaient les remplaçants d’Ansu et Eric, alors qu’hier la présence de Brais Méndez a été confirmée en remplacement. Lucho a opté pour un milieu de terrain de création avant d’ajouter un autre attaquant puisque la liste des béliers est large dans cet appel.

Le rythme de travail sera élevé dans cette concentration et ce matin le travail tactique s’intensifiera à Las Rozas. La priorité est de trouver un moyen de créer des espaces et de générer des occasions face à une Grèce et une Suède très défensives.