Situation limite pour Lleida Esportiu

La situation économique de Lleida Esportiu est devenue un véritable casse-tête pour le club ces dernières semaines. Depuis le 5 octobre dernier, la garde civile et l’inspection du travail se sont présentées dans les locaux d’ilerdenses et ont découvert des irrégularités présumées dans les comptes, la situation n’a fait qu’empirer.

Les irrégularités alléguées concernaient la falsification de documents dans les contrats de plusieurs joueurs mais l’affaire a donné lieu à plusieurs plaintes publiques d’anciens joueurs sur la situation du club. Même le technicien actuel, Gabriel Garcia a reconnu que ni le personnel ni le personnel d’entraîneurs n’ont reçu leur salaire cette saison.

La mairie de Lleida a pris des mesures en la matière et a demandé une réunion avec le club pour analyser la crise. Un rendez-vous qui a eu lieu aujourd’hui entre le président des bleus, Jordi Esteve, le conseiller pour les sports de la Paeria, Ignasi aime; le coordinateur sportif, Ange Vidal et le conseiller technique spécial à la Mairie, Juanjo Falco. Une rencontre qui, loin de trouver des solutions, a causé encore plus de malaise entre les parties.

Tout cela à la suite de la déclaration que Lleida Esportiu a publiée sur ses réseaux, peu de temps après la réunion, dans laquelle les points qui avaient été discutés ont été expliqués et un délai de 60 jours a été accordé pour « pour que le conseil municipal expose le club à tous projets sociaux et économiques locaux dans la sphère privée et / ou commerciale qu’il a reçus au cours des 11 dernières années et qui se sont intéressés au projet identitaire du football de Lleida « .

La réponse, de la part de la Paeria, ne s’est pas fait attendre et dans un autre communiqué officiel, ils ont démenti plusieurs points de la note du club et « regrettent profondément la déloyauté institutionnelle du président de Lleida Esportiu, puisqu’il a fait une communication officielle sur le contenu de la rencontre avec des informations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. » Ils assurent que le conseiller municipal lui-même a déjà fait part de son malaise au président quant à la situation actuelle du club « avec lequel ils ont signé un accord de collaboration, notamment en raison des répercussions négatives que cette situation a sur l’image de la ville. «

Dans la note, il nie également avoir fixé un délai au conseil municipal pour exposer tous les projets des 11 dernières années au club et comme spécifié dans la déclaration de Lleida. « De toute façon, il faudrait que ce soit le club qui a rendu compte de ces projets », lit-on dans la note.

Il n’a pas non plus été établi de « programme régulier de réunions entre le conseil municipal et le Club Lleida Esportiu & rdquor ; Et selon Ignasi Amor, aucune date n’a même été prévue pour une nouvelle rencontre.

Le communiqué du conseil municipal explique également que « Jordi Esteve a réclamé lors de cette réunion le paiement des subventions que le conseil municipal a retenu parce que le club n’a pas prouvé qu’il était à jour avec les paiements de la sécurité sociale et de l’agence d’administration de l’État. Tributària, affirmant qu’elle remplissait les conditions pour les recevoir. Ces subventions totalisent 238 371 euros, correspondant aux années 2018, 2019, 2020 et 2021, pour le remplacement du gazon du Camp d’Esports « , bien que cela affecte que l’entité ne n’a rempli aucune de ces conditions pour les recevoir et un délai de trois semaines a été convenu pour que Lleida Esportiu les accrédite.