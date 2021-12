Situation Omicron, tendances mondiales pour guider les actions nationales cette semaine: analystes

« Les marchés continueront de connaître de la volatilité et des mouvements en dents de scie alors qu’ils réagissent au développement lié à Omicron et à l’expiration mensuelle », a déclaré Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities.

Les marchés boursiers devraient connaître de la volatilité cette semaine en raison du risque potentiel de la variante Omicron et de l’expiration mensuelle des dérivés, selon les analystes.

Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd, a déclaré : « Les marchés surveillent de près la situation du COVID et toute nouvelle positive ne pourrait qu’aider l’indice à effectuer une hausse durable, sinon la volatilité se poursuivra. » La tendance des investissements des investisseurs étrangers, le mouvement de la roupie et du brut Brent seraient également cruciaux pour l’orientation des marchés.

« Bien que le rallye de soulagement puisse se poursuivre encore un peu, la volatilité ne peut être exclue en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

L’indice de référence de l’ESB a gagné 112,57 points ou 0,10% la semaine dernière.

« Le marché indien connaît depuis deux mois une phase de consolidation qui, selon nous, atteint sa dernière phase en termes de correction des prix. À l’avenir, le marché continuera de rester très sensible aux développements entourant la variante Omicron tout en surveillant de près les données macroéconomiques telles que les déclarations de chômage aux États-Unis qui seront publiées cette semaine », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

