Six ans après une offre de 18,5 millions de livres sterling, Liverpool pourrait enfin signer gratuitement un joueur de 24 ans

Il y a un vrai sens de l’ironie dans l’idée que, six ans après avoir offert 18,5 millions de livres sterling à un adolescent Franck Kessie, Liverpool pourrait signer une version beaucoup plus mature, bien équilibrée et établie du même joueur sans dépenser un seul centime.

Kessie n’avait que 19 ans lorsque les géants de la Premier League ont appelé pour la première fois, en 2016.

L’Ivoirien à la poitrine de tonneau faisait également parler de lui en Serie A à l’époque. Là encore, marquer quatre fois lors de vos trois premiers matchs dans l’élite italienne, dont un superbe doublé lors de la première journée contre la Lazio, vous mettra certainement sous les feux de la rampe.

Les comparaisons avec son compatriote Yaya Touré étaient donc inévitables.

Kessie, après tout, semblait posséder la même soif de buts que la légende de Manchester City, pénétrant dans la surface de réparation avant de terminer les occasions avec une confiance démentant son jeune âge.

De nos jours, cependant, Kessie, 24 ans, est un milieu de terrain plus discipliné et plus défensif.

Oui, il a marqué 13 buts en carrière alors que Milan flirtait avec un défi Scudetto avant de se contenter de la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, mais 11 d’entre eux sont venus du point de penalty.

Si Kessie se retrouvait finalement à Anfield l’été prochain, les fans de Liverpool devraient s’attendre à un joueur plus proche de Jordan Henderson – un leader né, tactiquement conscient et doté d’une belle plage de passes – qu’un ouest-africain Steven Gerrard.

Franck Kessie se dirige-t-il enfin vers Liverpool ?

Selon Il Milanista, Liverpool a identifié Kessie comme une alternative à Fabinho à la sixième place – suggérant que l’ancien prêteur de Cesena jouerait un rôle plus important à Anfield qu’il n’en avait l’habitude à San Siro.

Et, de retour à Milan, les craintes grandissent qu’un homme évalué à environ 43 millions de livres sterling il y a seulement deux mois pourrait bientôt partir pour rien.

Kessie est sans contrat l’été prochain et, comme dans les cas de Hakan Calhanoglu et Gigi Donnarumma – qui sont tous deux partis avant la date limite de septembre – Milan ne veut pas se plier aux demandes salariales exponentielles.

Kessie veut apparemment 115 000 £ par an plus des bonus – plus que les Rossoneri ne sont disposés – ou capables – à offrir dans l’état actuel des choses.

Liverpool a montré dans le passé qu’il était prêt à attendre que ses principales cibles soient disponibles, faisant atterrir Virgil van Dijk et Alisson Becker après de longues sagas de transfert.

Et si Kessie arrivait enfin l’année prochaine, cette patience aurait vraiment payé.

