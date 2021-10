Six ans de paperasse pour le projet minier de Valdeflores à Cáceres

Les machines sont revenues dans la région de Valdeflores, mais non pas pour creuser une mine, que ce soit sous terre ou à ciel ouvert, mais pour la restauration d’espaces où la société minière a effectué des enquêtes en 2017 et 2018. Avec cela, la société se conforme à une décision d’un tribunal de Mérida, qui a confirmé la résolution du Conseil d’Estrémadure qui a sanctionné Tecnología Extremadura del Lithium (TEL) pour la modification substantielle des routes et chemins.

Dans quelques jours, cela fera six ans que cette initiative a commencé avec le concours d’enregistrement minier organisé par la Junta de Extremadura. Sa résolution est en attente de la décision du tribunal sur l’appel déposé par la société contre la décision du Conseil de refuser le permis d’enquêter sur les ressources minières de Valdeflores. David Valls, directeur général d’Infinity Lithium en Espagne, a assuré ce mardi que la documentation a déjà été préparée pour présenter au Conseil les nouveau projet souterrain une fois qu’une décision de justice favorable à l’entreprise a été rendue. Jusque-là, tout dépend de ce qui est décidé en justice.

Le principal argument de l’Office pour refuser le permis de recherche est que le plan d’urbanisme municipal général n’est pas respecté, ce qui empêche les activités d’extraction dans la région de Valdeflores où Tecnología Extremeña del Litio, une entreprise détenue par Sacyr et Infinity, projette la mine.

L’entreprise soutient qu’avec le projet souterrain les limitations du plan général ne sont pas effectives, tandis que le conseil municipal a insisté pour que, malgré le changement dans le projet, le plan général continue de limiter l’utilisation de la zone pour une mine.

Cependant, dans sa décision sur l’appel, le tribunal doit se prononcer sur la modification des critères de l’administration, qui en 2016 a accordé l’autorisation et en 2021 l’a refusée, et sur les propositions de l’entreprise que le refus de l’autorisation est fondé sur la le fait que la zone ne peut pas être fouillée et arpentée lorsque les tâches d’investigation sont plus étendues et ils ne doivent pas être limités à des sondes mécaniques.

Si la société obtenait l’autorisation de recherche, elle pourrait alors demander l’exploitation de la mine dérivée de ce permis de recherche, à ce moment-là elle pourrait remettre au Conseil, compétent en Mines, votre plan d’exploitation souterrain.

Por otra parte, Valls confirmó que la empresa ha presentado alegaciones contra la declaración de la Sierra de la Mosca como Paisaje Protegido, una parte del espacio que se quiere proteger coincide con el permiso de investigación Ampliación de Valdeflores que la Junta dio hace un año a l’entreprise.

Le projet d’une mine de lithium à Valdeflores depuis sa création, en novembre 2015, jusqu’au passage au sous-sol, annoncé le 14 octobre 2021

Le concours d’enregistrement minier et le premier permis de recherche pour Sacyr

La direction générale des Mines a émis une résolution le 16 novembre 2015 dans laquelle elle a appelé un concours public pour les dossiers miniers expirés, sa surface avait été laissée libre, comme indiqué dans la résolution susmentionnée. Ce qui a été fait avec la résolution était d’appliquer l’article 53 de la loi minière (l’octroi de permis de recherche sur des terrains susceptibles d’être enregistrés sera résolu par appel d’offres public – l’appel d’offres est celui qui confère au terrain le caractère d’enregistrement- Parmi les offres reçues, celle qui offre la de meilleures conditions scientifiques et techniques et des avantages économiques et sociaux). Dans cet appel figurait le registre minier Cerro Milano avec douze grilles minières. Dans la résolution du concours en avril 2016, la priorité a été donnée à la demande de Valoriza Minería, une entreprise du groupe Sacyr, qui, en février de la même année, a demandé l’autorisation d’enquêter sur deux réseaux miniers qui se trouvaient dans le registre Cerro Milano (dans ceux deux grilles il y aurait la mienne). Le 16 décembre, l’annonce du ministère de l’Économie et des Infrastructures a été publiée au Journal officiel d’Estrémadure, accordant à Valoriza Mining le permis de recherche pour les ressources minières à Valdeflores. Ce même permis a été refusé cette année.

Le mouvement social contre la mine en 2017 et la pétition pour exploiter Valdeflores

Avec ce permis de recherche, les premières prospections dans la zone sont lancées. La société australienne Plymouth Minerals (plus tard connue sous le nom d’Infinity Lithium) entre en scène, rejoignant Sacyr dans ce projet minier. En mai 2017, le service de planification industrielle, énergétique et minière du ministère de l’Économie et des Infrastructures a accordé un deuxième permis de recherche, appelé Expansion de Valdeflores, sur 45 réseaux miniers. L’autorisation est déjà accordée à Tecnología Extremeña del Litio (TEL), une société détenue par Sacyr et Plymouth Minerals. A cette date, le premières protestations contre le projet, animée, entre autres, par des groupes de conservation, mettant en avant Adenex et Acima. Le 18 octobre 2017, la directrice générale des Mines, Olga García, actuelle conseillère pour la transition écologique, a confirmé que le 10 de ce mois, Tecnología Extremadura del Lithium avait demandé au Conseil l’autorisation d’exploiter une mine de lithium à Valdeflores. C’était le moment où l’entreprise était la plus proche de pouvoir réaliser l’excavation de la mine. Cette demande était accompagnée d’une documentation sur ses plans d’exploitation d’une mine à ciel ouvert.

Plantée par le maire en janvier 2018 et la mine commence à être recouverte quasi quotidiennement

Jusqu’en octobre 2017, le rejet de la mine avait un traitement résiduel dans les médias. Ce mois-là, la session plénière du conseil municipal, dans une motion présentée par le PP, a exigé que le Conseil n’accorde aucune autorisation jusqu’à ce que le conseil ait donné un avis (il s’agissait d’une motion plus politique – la lutte du PP et du PSOE, qui a gouverné le Conseil, – que réel parce que le conseil municipal est une administration qui doit toujours rendre compte). En décembre 2017, les choses commencent à mal tourner pour l’entreprise. Premièrement, le permis de recherche Ampliación Valdeflores avait été annulé quelques semaines auparavant et dans la nouvelle présentation publique de la demande, 9 000 allégations ont été livrées (un échantillon de rejet social) et en session plénière de la société locale, le rejet de la mine a déjà transcendé. La maire, Elena Nevado, a été tiède dans ses déclarations, mais les conseillers du PSOE, dont son porte-parole Luis Salaya, ont exprimé leur inquiétude (le projet d’exploitation était au Conseil depuis octobre). Le 25 janvier 2018, c’est Nevado qui Il a déjà clairement annoncé son non au mien (Il avait entendu parler du projet minier lors d’une réunion avec le conseiller de l’époque, José Luis Navarro). A partir de cette intervention, la mine a commencé à être médiatisée.

Le conseil municipal pour les sondages et le Bureau annule la demande d’exploitation de la mine

Dans les premiers mois de 2018, le projet minier se politise. L’entreprise réalise sa première campagne d’information pour faire face au rejet social généré par la mine. Mais au cours des premières semaines de cette année-là, une décision effective a été prise d’arrêter le projet. Le maire a signé le 16 février une résolution qui paralyse les sondages que l’entreprise a effectués dans la région de Valdeflores, il s’agissait du dernier travail de terrain dans l’espace où la mine est projetée. L’argument était que l’entreprise avait dépassé les travaux autorisés par le conseil lui-même. Trois poursuites judiciaires liées à la mine découlent de cette décision. Le résultat, bien que l’un d’eux soit encore ouvert, est que l’entreprise doit restaurer l’espace (c’est ce que vous faites maintenant) et vous n’avez pas à soumettre un nouveau plan de restauration. Si la décision de février 2018 a arrêté le projet, la dentelle a été remise par le ministère de l’Économie le 29 mai 2019, quelques jours après les élections, lorsqu’il a annoncé la résolution annulant le permis de recherche qu’il avait délivré en novembre 2016 et avec il la demande d’exploitation est tombée. La décision a été prise lorsque l’appel d’Acima a été accueilli en raison d’un défaut dans le processus de publicité de la demande de permis de recherche.

L’entreprise reprend sa route et demande un nouveau permis de recherche

L’entreprise, notamment Infinity Lithium puisque Sacyr a pratiquement disparu publiquement de cette initiative, est revenue à la mêlée et en octobre 2019, son directeur exécutif d’alors, Vincent Ledoux, a présenté les changements apportés au projet, certaines modifications qui ont affecté la durée de l’utile. vie du projet, du nombre d’emplois et de la réhabilitation de la mine. Ensuite, il a été assuré par la compagnie qu’un projet de mine souterraine n’était pas envisagé. Quelques jours plus tard, le 16 octobre de cette année, la Junta de Extremadura a rouvert la procédure d’information publique pour le nouveau permis de recherche demandé par Tecnología Extremadura del Lithium. Et le 24 octobre, Olga García, déjà conseillère pour la transition écologique, s’est présentée devant l’Assemblée d’Estrémadure pour expliquer que le traitement du dossier serait suivi jusqu’au bout et que les pouvoirs que le conseil municipal a en matière d’aménagement du territoire, avec un Plan Urbain Municipal Général qui n’autorise pas les utilisations extractives dans la zone de Valdeflores. A ce permis de recherche, des milliers d’allégations et le rapport du conseil municipal, qui a été déterminant dans la résolution du dossier.

L’autorisation d’enquêter n’est pas donnée et l’entreprise présente un projet souterrain

La dernière année de l’histoire de ce projet a été marquée par deux décisions du Service de la planification industrielle, énergétique et minière du ministère de la Transition écologique et du Développement durable. L’un a été annoncé le 22 décembre 2020, lorsqu’il a été annoncé que le permis de recherche Ampliación Valdeflores avait été autorisé, le même qui a été accordé en mai 2017 et a ensuite été annulé, mais c’est un permis qui empêche la réalisation de travaux d’extraction. dans la zone où le Plan Urbain Municipal Général de Cáceres l’empêche. Mais la décision décisive a été annoncée le 8 avril 2021, ce jour-là, il a été annoncé que le permis de recherche de Valdeflores n’avait pas été accordé à l’entreprise. L’autorisation qui a été autorisée en 2016 n’a pas été donnée en 2021, lorsque pour prendre l’accord, il y a eu des rapports du conseil municipal qui insistent sur le fait que les travaux d’extraction ne sont pas autorisés dans tout l’espace des deux grilles de la demande d’enquête. Le 14 octobre, l’entreprise a remis un nouveau rebondissement lorsqu’il a présenté son plan de mine souterraine. Mais pour qu’il soit présenté au Conseil, le recours formé en justice contre la décision de ne pas accorder le permis de recherche de Valdeflores doit être résolu au préalable.

Il y a déjà quatre procédures judiciaires liées à ce projet

Il y a quatre procédures judiciaires liées à la mine, deux ont déjà une condamnation. La première, issue d’un tribunal de Mérida et cette année, est celle qui oblige désormais l’entreprise à remettre en état les espaces où elle a réalisé les relevés en 2017 et 2018. Cette résolution considérait que l’entreprise avait apporté des modifications substantielles aux voiries existantes en Valdeflores quand il a commencé les sondes. Elle a été émise dans le cadre d’un dossier de sanction instruit par le Conseil avec l’imposition d’une amende de 2 500 euros à la société. La deuxième résolution est d’accord avec l’entreprise et n’aura pas à soumettre un nouveau plan de restauration pour la réparation des travaux effectués dans la région de Valdeflores en 2017 et 2018 et qui sont actuellement en cours de restauration. Le troisième processus est en attente de résolution et est dû à la sanction imposée par le conseil municipal à l’entreprise pour avoir outrepassé l’autorisation donnée par la municipalité lors de la réalisation des sondages. Mais de toutes les procédures, la clé est celle qui doit trancher le recours déposé par la société minière contre la décision de l’Office de ne pas accorder le permis de recherche de Valdeflores. La présentation du nouveau projet souterrain dépend des tribunaux statuant plus tôt sur la décision d’avril 2021 du Conseil.