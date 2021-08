Six ans plus tard, c’est ainsi qu’Ethereum s’en sort VRAIMENT sur ces points ⋆ Crypto new media

in

12 $, 205 $, 450 $, 208 $, 330 $, 2350 $

Les chiffres ne sont pas des prix aléatoires. Il s’agit des valorisations boursières d’Ethereum au 30 juillet depuis 2015. Oui, le réseau Ethereum a été mis en service il y a six ans et depuis lors, la date susmentionnée a été célébrée comme le plus grand anniversaire de l’alt au monde. Tout comme les autres réseaux, le réseau Ethereum a également évolué avec le temps. Cependant, a-t-il été en mesure de s’en tirer mieux que ses homologues? Eh bien, découvrons.

Une question de rentabilité

La plupart des Ethereum HODLers, au moment de la rédaction, étaient à profit. La même chose a été indiquée par l’indicateur In/Out of the money d’IntoTheBlock. Selon le même, si le prix actuel d’un actif est supérieur au coût moyen requis pour l’acheter, l’adresse est dite en profit ou « dans la monnaie ».

Selon la moyenne depuis le début de l’année, près de 94 % des adresses ETH (93,97 %, pour être précis) étaient « dans la monnaie », tandis que les 6 % restants étaient soit « hors de la monnaie » ou dans un numéro sans perte. -Gagner l’état. Eh bien, ces chiffres sont assez impressionnants, n’est-ce pas ?

En fait, aucune autre crypto-monnaie sur le marché n’a été en mesure de projeter d’aussi bons chiffres de rentabilité. Par exemple, le pourcentage d’adresses Bitcoin, Dogecoin, Cardano, Uniswap et Chainlink dans les bénéfices s’élevait respectivement à environ 85 %, 83 %, 69 %, 71 % et 74 %.

Il est donc prudent de conclure que l’ETH a été l’un des actifs les plus rentables ces derniers temps. De plus, comme le montre le tableau ci-joint, la phase actuelle a été l’une des phases les plus rentables de l’histoire.

De plus, le nombre d’ETH HODLers est passé de 24,3 millions à 35,7 millions au cours de la dernière année. Fait intéressant, la période de HODLing a également augmenté avec le temps, ITB soulignant que les HODLers, en moyenne, s’accrochent à leur(s) jeton(s) pendant une période de 1,5 an.

De plus en plus de TVL

Au cours des premiers mois de cette année, Ethereum a fini par perdre une part équitable de l’agrégat TVL du marché. Cependant, la même chose est à la hausse depuis mai. Au cours des trois derniers mois, la domination d’Ethereum a grimpé d’environ 8%.

Fait intéressant, dans le même laps de temps, Binance Chain a fini par perdre 12% de sa domination (chute de 20% à 8%). Polygon, au contraire, a noté une hausse de 4% de 1% à 5%. Même ainsi, cependant, ce dernier ne pouvait pas suivre le rythme de l’ETH.

Comme le montre le graphique ci-joint, un peu plus de 60 milliards de dollars d’ETH sont actuellement bloqués dans des contrats intelligents.

Référence de millions

Le total des transactions annuelles effectuées sur le réseau des EPF a également augmenté au fil des ans. La barre des 100 millions a été franchie pour la première fois en 2017. Au cours des années suivantes, le nombre a décollé à un niveau proche des 350 millions.

En ce qui concerne cette année, l’ETH est actuellement sur le point de réaliser 300 millions de transactions. En fait, selon Spencer Noon, fondateur de notre réseau, l’ETH franchira très probablement la barre des 500 millions d’ici la fin de cette année.

De plus, le nombre d’adresses uniques associées au réseau a déjà atteint son ATH annuel (30 millions). Avec 5 mois restants pour que 2021 se termine officiellement, le nombre pourrait potentiellement franchir la barre des 60 millions.

L’analyse susmentionnée suggère que les fondamentaux et les mesures en chaîne de l’ETH se sont améliorés avec le temps. En fait, dans la plupart des cas, l’alt a été en mesure de s’en tirer bien mieux que ses homologues.

En regardant le modèle de croissance constant de l’ETH, on peut dire que la crypto est sur la bonne voie et que les investisseurs doivent s’accrocher patiemment à leurs HODLings et attendre que le prix de l’ETH les surprenne dans les mois à venir.