Six arbitres espagnols pourraient être sur la liste officielle de l’Eurocup demain

21/04/2021 à 11h07 CEST

Ce sera demain jeudi quand, sauf surprise, les arbitres choisis par l’UEFA pour le Championnat d’Europe de l’été prochain seront connus. Une liste qui sera d’environ 18 arbitres et où sauf surprise il y aura deux arbitres espagnols: Antonio Mateu Lahoz Oui Carlos del Cerro Grande.

Dans le cas du valencien, sa présence est assurée. Il est l’un des arbitres les plus lourds d’Europe et nous avons le dernier exemple du récent match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Rencontre où il a fait un très bon arbitrage et où il était président des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, qui était en charge de l’évaluer.

Et puis il y a Carlos del Cerro qui commence également avec beaucoup plus d’options après le grand arbitrage qu’il a effectué lors du match retour des quarts de finale entre le Borussia Dortmund et Manchester City.

Ils feront partie d’une liste d’environ 18 arbitres et où il peut y avoir des surprises. Avec les deux Espagnols, les deux Allemands semblent en sécurité (Brych Oui Zwayer), pouvoir être exclu Aytekin. L’italien est également sûr Daniele orsato et les deux néerlandaisMakkelie Oui Kuipers). Il faut aussi ajouter presque certainement les deux français (Bastien Oui Turpin), les deux anglais (Michael Oliver Oui Taylor) en plus de la présence sûre d’un Slovène. Il est frappant que Skomina a disparu des dernières désignations et peut apparaître Vincic. Le polonais a également disparu Marciniak.

Il y a une liste qui s’ajoute parmi les choisis et où le Turc peut être Çakir, le scotch Collum, le Portugais Artur Soares ou roumain Hategan.

Chaque arbitre portera son équipe VAR sauf dans les ligues où elle n’existe pas

La chose normale est que chaque arbitre a assigné une équipe de VAR et AVAR qui l’accompagnera toutes les parties. Cela signifie que s’ils viennent enfin Mateu Oui La colline, il y aura quatre compagnons. Et ici il semble clair que Hernandez Hernandez Oui Depuis Burgos Bengoechea sont les compagnons de l’arbitre valencien tandis que Martinez Munuera Oui Sanchez Martinez quiconque accompagne Depuis Cerro Grande.

Cela ne signifie pas qu’ils peuvent même agir en tant que VAR également dans une réunion convoquée par un arbitre qui n’a pas cette technologie dans son pays.