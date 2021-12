Six blessés lorsqu’une voiture s’est écrasée dans une cage d’ascenseur à Santander

07/12/2021 à 16h16 CET

Six personnes ont dû être secourues après la chute d’une voiture dans la cage d’ascenseur pour les véhicules d’un hôtel à Santander. Pour des raisons inconnues, la porte de l’ascenseur a été ouverte sans que la plate-forme soit à l’étage. et le véhicule, se précipita, s’encastrant contre la structure de l’ascenseur lui-même et écraser la cabine à l’intérieur de la cabine d’ascenseur. Les événements se sont déroulés dimanche après-midi dans l’ascenseur du parking du Gran Hotel Sardinero, selon les informations recueillies par les services d’urgence de Cantabrie et l’EP.

18: 10h @ 112Cantabrie signale un accident à l’intérieur du parking @GHSardinero

Nous avons déplacé 2 équipes 🚒🚒 et une grue (13 pompiers) pour deux voitures sinistrées, dans l’une deux passagers se sont rendus sur un site et dans l’autre 4 passagers se sont occupés et transférés par #061Cantabria pic.twitter.com/xYvIO5yGE6 – Pompiers Mairie de Santander (@BombSantander) 5 décembre 2021

A la suite de l’accident, survenu vers 18h10, les pompiers de Santander ont dû secourir huit personnes et libérer six qui avaient été piégés dans les véhicules. Les quatre occupants du tourisme, dont deux mineurs, ont été transportés en ambulance à l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla.

Les pompiers ont déplacé deux équipes et une grue sur place, avec un total de 13 soldats, pour aider les deux voitures touchées.

Dans l’un des véhicules il y avait deux autres passagers, qui ont été soignés sur place par le personnel du Service d’urgence et d’urgence sanitaire 061, et dans les quatre autres personnes, qui ont également été soignées puis transférées en ambulance à l’hôpital Marqués de Valdecilla.

L’intervention, coordonnée par le Centre d’attention d’urgence 112, a été assistée par le Corps de la police nationale et la police locale.