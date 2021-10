Six choses à surveiller dans les World Series. Plus : Un repêchage MVP des World Series !

Nous nous asseyons pour discuter des six choses qui nous préoccupent pendant que les Astros et les Braves se préparent pour le premier match (1h00). L’enclos des releveurs d’Atlanta résistera-t-il à un alignement profond d’Astros? L’offensive de Houston sera-t-elle suffisante pour surmonter sa profondeur de tangage qui diminue ? Ensuite, nous sommes rejoints par Michael Baumann et Zach Kram du Ringer MLB Show pour mettre aux enchères le repêchage de 12 joueurs différents qui pourraient remporter le titre de MVP des World Series (31:00).

Hôtes : Jake Mintz et Jordan Shusterman

Invités : Michael Baumann et Zach Kram

Producteur : Bobby Wagner

Production supplémentaire : Mike Wargon

