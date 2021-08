Six choses que vous devez savoir sur le nouveau Saints Row de Volition

Capture d’écran : Volition / Deep Silver

Hier a vu la révélation tant attendue du nouveau jeu Saints Row de Volition. Alors que beaucoup s’attendaient à un remake ou à un remasterisation d’un autre jeu de la série, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un redémarrage de toute la franchise, d’un tout nouveau Saints Row avec un nouveau cadre, de nouveaux personnages et une nouvelle sensibilité. Nous avons rassemblé toutes les informations juteuses qui existent jusqu’à présent.

Le nouveau jeu est inspiré des films d’action

Selon Jim Boone, directeur de la création de Volition, le redémarrage de Saints Row a été en partie inspiré par trois films : Baby Driver, John Wick et Hobbs And Shaw. S’adressant à Games Radar, Boone a expliqué que Baby Driver a influencé “l’engagement du jeu envers la conduite”, John Wick informe la “brutalité” prévue, et Hobbs And Shaw est “un peu de cette sorte de saveur de Saints Row, le sur-le- le meilleur type de nature pour lequel nous sommes connus.

Il est situé dans neuf quartiers différents

Cette fois, située dans la fiction Santo Ileso, Saints Row de 2022 a pour thème les villes du sud-ouest américain. Chacun, dit Volition, sera distinct, y compris leur version de Las Vegas, ici appelée El Dorado. Il y aura aussi le quartier délabré de Rancho Providencio, tandis qu’à l’autre extrémité du spectre capitaliste, Monte Vista proposera des palissades blanches dans de jolies banlieues.

Sur les neuf, vous vous battrez pour le territoire contre trois autres factions, les Idols, Los Panteros et les Marshall, tout en essayant de créer votre propre entreprise criminelle en démarrage. Trois nouveaux personnages vous accompagnent, Neenah, Eli et Kevin, chacun d’entre eux issu de l’un des trois autres gangs. Ce qui, oui, signifie qu’il n’y a aucun signe de Gat, Kinzie, ni Shaundi. Ni d’ailleurs Keith David ni Jane Austin. Il s’agit d’une histoire complètement distincte des quatre jeux précédents.

Ce sera bien vertical

Au fur et à mesure que la série Saints Row est devenue plus stupide, elle est également devenue plus grande. Au quatrième jeu, les joueurs passaient le plus clair de leur temps à voler dans des navires futuristes ou simplement à voler comme un super-héros. Bien que tout cela soit rappelé ici, l’équipe s’assure qu’il y a encore beaucoup d’action dans les airs, avec Polygon rapportant que le jeu comprendra des avions, des hoverboards et, surtout, des wingsuits. Ce dernier aura apparemment son propre ensemble de quêtes secondaires.

Ils ont réorganisé le combat de voitures

Mis à part cette déclaration assez particulière à propos de Baby Driver et de son « engagement à conduire », le nouveau Saints Row adopterait une nouvelle approche pour être au volant.

Polygon cite Boone en disant: “Nous avons passé beaucoup de temps avec un modèle de conduite pour essayer de le rendre aussi maniable que possible”, ce qui signifie… je suppose… il pourrait dire… non, je’ je n’ai rien. Mais il poursuit que même si le jeu vous permettra toujours de tirer avec des armes et de conduire en même temps, ce sera différent d’avant, en supprimant les commandes automatiques de la voiture au combat.

«Nous avons emprunté une voie différente en termes de fonctionnement du combat en voiture. Vous utilisez plus la voiture comme une arme à Saints Row que vous n’utilisez vos armes à feu. En conséquence, nous n’avons pas eu l’impression que nous devions essayer de trouver ce mécanicien de régulateur de vitesse du passé. »

C’est cross-gen pour la coopération

Le jeu sort sur PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et Volition promet que la coopérative du jeu sera intergénérationnelle. Chaque mission du jeu sera jouable en coopération, disent les développeurs tout en partageant la bonne nouvelle que vous pourrez faire équipe avec votre ami chanceux qui a réussi à obtenir une console de nouvelle génération. Il n’y a pas de mot clair sur le fait que les choses seront également multiplateformes, mais c’est toujours beaucoup moins probable.

ça va être moins bête

Tout en promettant que le nouveau jeu comportera toujours l’humour “de marque” de la franchise, l’accent est clairement mis sur le fait que ce n’est pas une continuation de Saints Row IV.

Le gang est composé de personnages de la génération Z, super jeunes et, d’après les images vues jusqu’à présent, beaucoup plus optimistes et enthousiastes que la précédente collection de Gen X cyniques et fatigués de la série.

Games Radar rapporte que Boone a déclaré que Volition voulait changer de ton, décrivant les jeux précédents comme “d’un temps”, clairement conscient qu’une écriture et un contenu délibérément offensants seraient beaucoup plus difficiles à vendre en 2022. Mais il souligne également que compte tenu de la fin de SRIV avec le joueur en tant que souverain de la galaxie, ayant vaincu un super-être extraterrestre au sein d’une construction informatique de la planète Terre, dans une histoire racontée par Jane Austin, ils ne s’étaient pas laissé beaucoup de place.

Saints Row devrait sortir le 25 février de l’année prochaine, mais nous pensons qu’il se glissera inévitablement en avril.