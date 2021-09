Six choses que vous ne saviez pas que vous pouviez faire avec une prise Wi-Fi intelligente

Il y a une raison pour laquelle tant d’entre nous échangent constamment des appareils contre des appareils meilleurs et plus intelligents qui peuvent être automatisés et utilisés avec des assistants vocaux. Mais et si vous pouviez faire tout cela avec vos appareils existants et transformer les appareils de cuisine, les lumières et les ventilateurs ordinaires en appareils connectés ? Les meilleures prises Wi-Fi intelligentes vous permettront de le faire tout en vous faisant économiser de l’argent à la fin de la journée. Les prises intelligentes font partie des produits de maison intelligente les plus abordables et elles sont extrêmement faciles à installer. En plus de vous faciliter la vie, voici six façons uniques dont une prise Wi-Fi intelligente peut vous aider à mettre à niveau et à automatiser votre maison intelligente.

1. Une prise Wi-Fi intelligente rend les appareils existants compatibles avec les assistants vocaux

Beaucoup d’entre nous possèdent déjà un haut-parleur intelligent tel qu’un Amazon Echo (4e génération) ou un Nest Audio, et bien qu’il soit agréable de les utiliser uniquement pour jouer de la musique ou demander quel sera le temps qu’il fera, ils servent un objectif bien plus important que cela. Ces haut-parleurs et leurs assistants vocaux respectifs sont capables d’automatiser votre maison et sont compatibles avec un certain nombre d’appareils domestiques intelligents tels que les ampoules intelligentes, les thermostats intelligents, etc.

Les appareils intelligents sont géniaux, mais ils ne sont pas bon marché. Si vous ne souhaitez pas nécessairement investir dans de nouveaux appareils, une prise Wi-Fi intelligente est une solution simple pour rendre vos appareils existants plus intelligents. Comment cela fonctionne, c’est que vous branchez et installez des prises Wi-Fi intelligentes dans les prises que vous souhaitez utiliser, et une fois configuré, vous pouvez utiliser tout ce qui est branché via une application. Cela signifie que vous pouvez brancher une lampe de lecture, une machine à café, un ventilateur, un humidificateur, etc., et allumer ou éteindre la prise en appuyant simplement sur un bouton. Mieux encore, vous pouvez coupler vos prises avec Google Assistant ou Alexa et utiliser des commandes vocales pour faire fonctionner votre appareil.

2. Contrôlez les appareils à distance avec une prise Wi-Fi intelligente

Une prise Wi-Fi intelligente est connectée à votre Wi-Fi domestique par opposition à Bluetooth, ce qui signifie que tant que votre réseau Wi-Fi est opérationnel, vous pouvez contrôler tout ce qui est branché sur une prise Wi-Fi intelligente pendant que vous êtes loin de chez vous. Ceci est extrêmement utile si vous êtes pressé de sortir de la maison et que vous avez oublié d’éteindre la lumière de la salle de bain ou que vous avez accidentellement laissé le fer à friser allumé. Et si vous avez quelques ventilateurs ou radiateurs qui traînent, cela signifie que vous pouvez refroidir ou réchauffer votre espace avant de rentrer chez vous.

3. Configurez des horaires pour vos appareils via une prise Wi-Fi intelligente

Un autre avantage d’avoir une prise Wi-Fi intelligente est que vous pouvez définir des horaires pour vos appareils branchés. Ainsi, par exemple, si vous faites bouillir de l’eau tous les matins, vous pouvez configurer votre bouilloire pour qu’elle s’allume avant de vous réveiller, ou si vous souhaitez que la radio diffuse votre talk-show matinal préféré à une heure précise, vous pouvez également l’avoir allumer sans bouger le doigt.

La mise en place d’un horaire est également pratique pour surveiller le temps d’écran de vos enfants. Par exemple, vous pouvez choisir une heure chaque soir où vous souhaitez qu’un téléviseur ou une console de jeu s’éteigne et envoie vos enfants au lit, et il en va de même pour les lumières éteintes. Vous pouvez même désactiver certaines prises intelligentes à un moment précis de la nuit, afin que les appareils comme votre téléphone portable ne surchargent pas.

4. Utilisez une prise Wi-Fi intelligente pour surveiller la consommation d’énergie

L’une des meilleures caractéristiques d’une prise Wi-Fi intelligente est qu’elle peut surveiller la quantité d’énergie consommée par vos appareils. Cela vous aide non seulement à identifier les appareils qui consomment le plus d’énergie afin que vous puissiez réduire ce temps, mais cela permet également d’économiser de l’argent sur votre facture d’électricité à la fin du mois.

Nous n’avons généralement pas besoin que des appareils comme un ordinateur ou une télévision soient branchés tout le temps lorsque nous dormons ou au travail, mais il peut être difficile de tout débrancher tous les jours. Une prise intelligente comme la prise Smart Wi-Fi ultra-résistante TopGreener fait le travail à votre place. Ces prises intelligentes sont les meilleures pour surveiller la consommation d’énergie et suivre la consommation d’énergie.

5. Installez votre prise Wi-Fi intelligente à l’extérieur

Saviez-vous que certaines prises Wi-Fi intelligentes comme la Ring Outdoor Smart Plug peuvent être utilisées à l’extérieur et résisteront à la pluie ou à la neige ? L’utilisation d’une prise Wi-Fi intelligente à l’extérieur est un excellent moyen d’automatiser les arroseurs d’eau pour arroser vos plantes selon un horaire cohérent ou pour allumer vos guirlandes lumineuses extérieures lorsque les invités viennent avec une commande vocale rapide.

Ils sont également utiles pour allumer les lumières extérieures comme celles de votre porche lorsque vous rentrez du travail, et ils sont un merveilleux ajout aux décorations de vacances. Au lieu de sortir du lit parce que vous avez oublié d’éteindre les lumières de Noël, vous pouvez simplement prendre votre téléphone et le faire dans l’application. Si vous pouviez utiliser une prise intelligente, voici nos meilleurs choix pour les meilleures prises Wi-Fi intelligentes d’extérieur.

6. Rendez les prises difficiles d’accès accessibles avec une prise Wi-Fi intelligente

Chaque maison semble avoir une prise difficile à atteindre. Qu’elle soit cachée profondément derrière le canapé ou bloquée par des meubles, une prise Wi-Fi intelligente peut rendre ces prises facilement accessibles par la voix ou via une application. Bien que vous puissiez physiquement allumer ou éteindre un appareil à partir d’une prise Wi-Fi intelligente, vous n’êtes pas obligé de le faire, ce qui est sa beauté.

Avec une prise Wi-Fi intelligente, vous pouvez utiliser des prises mal placées dans toute la maison. Si vous devez augmenter le nombre de prises auxquelles vous avez accès, vous pouvez également passer à une multiprise intelligente et contrôler chaque appareil branché séparément.

Mettez à niveau vos appareils existants avec des prises Wi-Fi intelligentes

Une prise Wi-Fi intelligente est l’un des moyens les plus simples et les plus abordables de commencer à rendre votre maison et les appareils que vous possédez plus intelligents. En vous connectant au Wi-Fi, vous pouvez faire fonctionner vos prises via une application ou des commandes vocales, définir des horaires et tout contrôler même lorsque vous êtes loin de chez vous. Ceci est utile pour donner l’impression que vous êtes à la maison lorsque vous êtes réellement en vacances, et cela fait que marcher dans une maison sombre après le travail appartient au passé.

L’éclairage domestique est l’un des moyens les plus simples de démarrer avec les prises Wi-Fi intelligentes. Les ampoules intelligentes comme les ampoules Philips Hue sont chères et peuvent s’accumuler très rapidement, donc si vous n’êtes pas prêt à franchir le pas, une prise Wi-Fi intelligente est un excellent moyen d’essayer l’éclairage intelligent en transformant des ampoules bon marché en voix. -compatibles.

