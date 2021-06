Six circuits dans la victoire des Yankees contre les Angels

30/06/2021 à 7h57 CEST

.

Le receveur dominicain Gary Sánchez a déclenché une pluie de coups de circuit pour les Yankees de New York, qui ont battu les Angels de Los Angeles 11-5, pour qui le frappeur désigné japonais Shohei Ohtani a frappé deux circuits et en a marqué 28 jusqu’à présent cette saison. Sánchez (14) a commencé le penalty contre les Angels en frappant un coup sûr à quatre coins dans la première manche poursuivant la serpentine du partant Andrew Heaney, sans coéquipiers devant, lorsque le lanceur a eu deux retraits de l’épisode.

Le ranger Aaron Judge (18) a suivi avec un autre coup sûr sur un tour complet en deuxième manche, tandis que le ranger dominicain Miguel Andújar (6) a frappé un tour complet dans la quatrième, sans coureurs devant, profitant du tangage incontrôlé de Heaney, pas de retrait dans la manche. La victoire a été attribuée au partant James Taillon (3-4) en 5 1/3 de manches.

Pour les Angels, Ohtani (28) a frappé deux circuits et ouvre une avance dans cette catégorie. Les Japonais ont sorti le ballon du terrain dans les troisième et cinquième manches. L’arrêt-court cubain José Iglesias (6) a également frappé des quatre coins en deuxième manche, menant un coéquipier devant, contre le streamer de Taillon.

Velásquez domine les Marlins avec sa serpentine

Le partant Vince Velasquez a frappé la balle frappée en sept manches, le joueur de premier but Rhys Hoskins a frappé un coup de circuit en solo et Les Phillies de Philadelphie ont battu les Marlins de Miami 4-3. En route vers la victoire, Velasquez (3-2) a accordé deux simples, en a retiré sept sur des prises et a retiré les 13 derniers frappeurs qu’il a affrontés. L’enclos qui a raté 21 occasions d’arrêt cette saison, dont sept lors des six matchs précédents, pouvait à peine soutenir son travail. Hoskins (17) a sorti le ballon du terrain en sixième manche sans coureurs devant.

Pour les Marlins, la défaite a été emportée par le partant Trevor Rogers (7-5) en 5 2/3 manches.

Semien frappe un circuit et conduit en cinq points dans la victoire des Blue Jays

Le joueur de deuxième but Marcus Semien a réussi un circuit et a produit cinq points, et l’arrêt-court Bo Bichette a ajouté un circuit de trois points pour les Blue Jays de Toronto, qui ont battu les Mariners de Seattle 9-3. Semien (19 ans) a réussi un retour complet en septième manche menant deux coureurs devant. Bichette (15) a également botté le ballon hors du terrain en sixième manche menant deux hommes en circulation.

Le joueur de premier but dominicain Vladimir Guerrero Jr. a réussi deux coups sûrs pour s’établir comme le leader de l’AL avec 96. De plus, ses 27 matchs multi-coups mènent la MLB.

Les Blue Jays ont réussi 15 coups sûrs, les neuf partants en ont obtenu au moins un, et ils ont gagné pour la huitième fois en neuf matchs. C’est le 35e match dans lequel Toronto compte au moins 10 coups sûrs, égalant Houston dans cette section dans les majeures.

La victoire a été attribuée au partant Robbie Ray (6-3) en six manches. Pour les Mariners la défaite a été emportée par le relève dominicain Rafael Montero (5-3) dans l’œuvre d’un épisode.

Schwarber frappe son 25e home run dans la victoire des Nationals

Le Ranger Kyle Schwarber a frappé son 25e circuit jusqu’à présent cette saison et Les Nationals de Washington ont défait les Rays de Tampa Bay 4-3. Schwarber (25 ans) a envoyé le ballon dans la rue lors du premier épisode et se hisse à la deuxième place de la liste de la Ligue majeure de baseball.

Le ranger dominicain Víctor Robles (1) a également sorti le ballon du terrain en deuxième manche, sans coéquipiers sur le chemin contre les lancers du partant Rich Hill. Son compatriote, le voltigeur Juan Soto (9), a fait exploser le bâton lors de la première manche contre Hill, menant un coéquipier devant.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le partant Joe Ross (5-7) en 5 1/3 de manches. Les Rays ont perdu contre Hill (6-3) en six manches.

Peterson frappe l’imparable du triomphe des Brewers

Le joueur de deuxième but Jace Peterson a frappé le single RBI gagnant en carrière pour les Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Cubs de Chicago 2-1. Dans la quatrième manche, Peterson a frappé le champ droit imparable et le ranger Christian Yelich a frappé le buzzer sur une erreur du ranger Jason Heyward.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le partant Brandon Woodruff (7-3) dans un effort de six manches. Pour les Cubs, la défaite a été portée par le partant Zach Davies (5-5) en quatre manches.

Grisham simple dans la victoire pour Padres

Ranger Trent Grisham a frappé le single RBI du Les Padres de San Diego gagnent 5-4 contre les Reds de Cincinnati. En début de quatrième manche, Grisham a frappé un coup sûr au champ droit et a poussé le joueur de deuxième but Jake Cronenworth au buzzer avec le score gagnant.

Sur le monticule, la victoire a été marquée par le relève Emilio Pagán (4-0) en une manche. Pour les Reds, la défaite a été emportée par le titulaire Tony Santillán (1-2) en trois manches.

McCann frappe les Braves avec un coup de circuit

Le receveur James McCann a frappé un circuit de trois points pour les Mets de New York, qui ont battu les Braves d’Atlanta 4-3. McCann (7) a servi le ballon au septième contre des lancers par le partant Charlie Morton menant deux coureurs devant, sans retrait dans la manche.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le soulagement Drew Smith (3-1) dans un épisode. Pour les Braves la défaite a été emportée par la relève AJ Minter (1-3) en travail d’une manche.

Anderson marque le triomphe des White Sox

L’arrêt-court Tim Anderson a frappé un simple qui a conduit la course à la tête finale de les White Sox de Chicago, qui ont battu les Twins du Minnesota 7-6. En fin de cinquième manche, Anderson a frappé un coup sûr entre les champs droit et central et a produit le point gagnant.

La victoire sur le monticule est revenue au partant Lucas Giolito (6-5) en six manches complètes. Pour les Twins, le perdant a été le partant Kenta Maeda (3-3) en quatre 2/3 de manches.

Gallo punit l’Athlétisme avec deux circuits

Le Ranger Joey Gallo a réussi deux coups de circuit, le partant Mike Foltynewicz a joué sept manches sur le monticule et les Texas Rangers ont battu les Oakland Athletics 5-4. Gallo (18 ans) a envoyé le ballon sur le fairway à deux reprises en quatrième et sixième manches.

La victoire a été remportée par Foltynewicz (2-7) en accordant quatre coups sûrs, un circuit et deux points, a donné une base et a retiré six par retrait au bâton. L’Athlétisme a perdu contre le partant James Kaprielian (4-2) en six manches complètes.

Urías et Wynns ont réussi deux circuits contre les Astros

L’arrêt-court mexicain Ramón Urías et le receveur large Austin Wynns ont chacun frappé deux points de circuit chacun pour les Oriols de Baltimore, qui ont battu les Astros de Houston 13-3. Urías (3) a fait rebondir le ballon hors du terrain en neuvième manche contre les expéditions du plus proche dominicain Robel García menant un coureur devant, avec un seul retrait restant pour terminer la manche. Wynns (2) l’a également fait en neuvième face à Garcia, avec un coéquipier sur les pistes.

La victoire a été créditée au relève Alexander Wells (1-0) en deux manches et aux deux tiers d’entrée. Les Astros ont perdu contre le relève Ralph Garza Jr. (0-2) en 1 2/3 de manche.

Martinez lance solide et bat les Diamondbacks

Le partant dominicain Carlos Martínez a travaillé six manches complètes et le joueur de troisième but Nolan Arenado a frappé de quatre coins à les Cardinals de San Luis, qui ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 3-2. En route vers la victoire, Martinez (4-9) a accordé quatre coups sûrs, un point, a accordé deux buts sur balles et a retiré six frappeurs sur des prises. Le Dominicain a effectué 87 lancers, dont 54 sont allés dans la zone des prises et a perdu sa MPM à 6,38 après avoir affronté 23 frappeurs. Arenado (16) a fait rebondir le ballon hors du terrain dans la cinquième manche menant un coureur devant.

Pour les Diamondbacks, la défaite a été subie par le partant Caleb Smith (2-4) en cinq manches.

Martinez frappe un home run et conduit en quatre points dans la victoire des Red Sox

Le frappeur désigné JD Martinez a produit quatre points, dont deux avec une double avance en sixième manche, et Les Red Sox de Boston ont battu les Royals de Kansas City 7-6. Les Red Sox, qui ont frappé quatre circuits dans chacun de leurs deux matchs précédents, ont remporté leur cinquième match consécutif.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au relève portoricain Yacksel Ríos (2-0) en une manche et deux tiers, donnant un but et un retrait sur des prises. Les Royals ont perdu contre Jake Brentz (2-1) en relève dans un épisode.

Kansas City a frappé trois pour le deuxième match consécutif, mais sa chute s’est poursuivie avec sa septième défaite consécutive.