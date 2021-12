Six conseils utiles pour les nouveaux propriétaires d’AirPods

Vous venez d’obtenir un nouvel ensemble d’AirPods pour Noël ? Si tel est le cas, nous avons dressé une liste pratique de conseils, astuces et fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas pour vous familiariser avec vos nouveaux écouteurs.

Tout d’abord, si vous êtes entièrement nouveau sur les AirPod, nous avons une longue liste de conseils de base sur la façon d’utiliser vos AirPod.

Bases des AirPods

6 astuces AirPods utiles pour les nouveaux propriétaires

Au-delà des bases, voici 6 autres conseils utiles sur vos nouveaux AirPod :

1. Gardez vos AirPod en sécurité avec Find My

Les derniers AirPods d’Apple, y compris les AirPods 3 et les AirPods Pro, disposent de l’intégration Find My, donc s’ils sont volés ou égarés, vous pouvez les localiser avec l’application Find My. Les AirPod peuvent tirer parti du réseau ‌Find My‌ afin que vous puissiez tirer parti des iPhones, iPads et Mac d’autres personnes pour retrouver un ensemble perdu d’AirPods où qu’ils se trouvent, tant que la batterie tient le coup.



Vous voudrez également vous assurer d’activer « Notifier lorsque vous êtes laissé derrière » afin que vous puissiez être alerté immédiatement si vous êtes en déplacement et que vous oubliez vos AirPod quelque part. Pour l’activer, ouvrez l’application ‌Find My‌, appuyez sur vos AirPod dans la liste et activez l’option « Notifier lorsqu’il est laissé de côté ». Ces fonctionnalités Find My‌ fonctionnent également pour les AirPods Max.

2. Activer ou désactiver le changement automatique de périphérique

Les AirPods d’Apple ont une fonctionnalité qui leur permet de se connecter automatiquement à n’importe quel appareil en cours d’utilisation, donc si vous passez de votre iPhone à votre Mac, la connexion AirPods est destinée à passer d’un appareil à un autre comme vous le faites.

La commutation automatique peut être utile, mais il existe des cas où vous ne voudrez peut-être pas qu’elle soit activée si elle bascule entre les appareils de manière inappropriée. Vous pouvez le gérer en suivant ces étapes :

Connectez vos AirPod à votre ‌iPhone‌. Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Bluetooth, puis sélectionnez le « i » à côté de vos AirPod dans la liste.

Appuyez sur « Se connecter à cet iPhone‌ ».

Choisissez « Lors de la dernière connexion à cet iPhone‌ » pour désactiver la mise hors tension automatique, et choisissez « Automatiquement » pour l’activer.

Lorsque « Automatiquement » est activé, vos AirPods se connectent à votre ‌iPhone‌ lorsqu’il est en cours d’utilisation et que vos AirPods sont dans vos oreilles. Avec « Lors de la dernière connexion à cet iPhone‌ » sélectionné, les AirPods se connecteront uniquement au dernier appareil connecté plutôt qu’à l’appareil en cours d’utilisation. Cette fonctionnalité fonctionne également avec les AirPods 2, AirPods 3‌, ‌AirPods Pro‌ et ‌AirPods Max‌.

Notez que vous devrez désactiver la commutation automatique pour chaque appareil connecté à votre compte iCloud si vous n’êtes pas un fan de la fonctionnalité et que vous souhaitez la désactiver complètement. Il n’y a pas de bascule principale, Apple le gérant pour chaque appareil.

3. Activez les notifications d’annonce

Avec l’intégration de Siri et la dernière version d’iOS (iOS 15), les AirPods sont capables d’annoncer toutes vos notifications entrantes, y compris les messages.



Voici comment l’activer : ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur « Notifications ». Appuyez sur « Annoncer des notifications ». Activez « Annoncer des notifications ». Activez « Casques ».

Avec les notifications d’annonce et les écouteurs activés, ‌Siri‌ lira les notifications des applications de votre choix lorsque vous aurez les AirPods et vous donnera la possibilité de répondre. Donc, si vous avez un SMS entrant, ‌Siri‌ le lira et vous donnera la possibilité d’envoyer une réponse, le tout en mode mains libres.

Vous pouvez sélectionner les applications avec lesquelles vous souhaitez utiliser Annoncer les notifications afin que vous puissiez obtenir des lectures importantes sans avoir un déluge de notifications lues par ‌Siri‌.

4. Vérifiez la durée de vie de la batterie de vos AirPods

Si vous souhaitez garder un œil sur la durée de vie de la batterie de vos AirPods, il existe plusieurs façons de le faire. Les AirPod vous indiqueront le niveau de la batterie lorsque vous les connectez à un appareil, ou vous pouvez utiliser le widget « Batterie » sur un ‌iPhone‌ ou un iPad.



‌Siri‌ est également capable de vous indiquer la durée de vie de la batterie de vos AirPods, et si vos AirPods sont connectés à votre Apple Watch, le centre de contrôle offre des informations sur la durée de vie de la batterie. Pour en savoir plus sur les différentes façons de vérifier la durée de vie de votre batterie AirPods, nous avons un tutoriel dédié à la batterie AirPods.

5. Utilisez le capteur de force pour contrôler la lecture

Si vous avez effectué une mise à niveau vers ‌AirPods 3‌ ou ‌AirPods Pro‌ à partir des AirPods d’origine ou des AirPods 2, ou si vous débutez entièrement avec les AirPods, vous ne connaissez peut-être pas les commandes physiques.



Les ‌AirPods 3‌ et ‌AirPods Pro‌ ont un capteur de force intégré dans la tige. Le capteur de force peut être utilisé pour contrôler la lecture multimédia avec différentes pressions. Une seule pression – Lecture/Pause audio Double pression – Passer en avant Triple pression – Passer en arrière Appuyez en cas d’appel – Répondre à un appel entrant Double pression lors d’un appel – Raccrocher Maintenez enfoncé – Activer ‌Siri‌

Sur ‌AirPods Pro‌, vous pouvez personnaliser ce que fait le geste du capteur de force d’appui long car il peut être réglé sur Noise Control ou ‌Siri‌. Les ‌AirPods 3‌ n’ont pas d’annulation active du bruit et sont limités à ‌Siri‌ pour le geste d’appui prolongé.

6. Assurez-vous que l’audio spatial est activé

L’audio spatial est une fonctionnalité qui offre un son immersif en trois dimensions, et il est capable de suivre le mouvement de l’iPhone‌ avec l’audio et la vidéo pris en charge. L’audio spatial peut être activé ou désactivé à l’aide du Centre de contrôle, et il est disponible pour AirPods 3‌, ‌AirPods Pro‌ et ‌AirPods Max‌.

Avec vos AirPod connectés à votre ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌, ouvrez le Centre de contrôle. Si vous ne savez pas comment, nous avons un guide. Sur le curseur de volume, vous devriez voir une petite icône qui ressemble aux AirPod. Si vous ne le voyez pas, reconnectez vos AirPod. Appuyez longuement sur le curseur de volume. Appuyez sur l’option « Audio spatial ».

Choisissez entre Off, Fixed ou Head Tracked (sur les appareils pris en charge).

Off désactivera complètement l’audio spatial, tandis que Fixed permettra d’utiliser l’audio spatial, mais sans fonctionnalité de suivi de la tête. Head Tracked active la fonction audio spatiale complète avec le suivi de la tête inclus.

Vous pouvez également prévisualiser le son de l’audio spatial en connectant vos AirPod à votre téléphone, en les sélectionnant dans la section Bluetooth de l’application Paramètres et en choisissant l’option « Audio spatial ».



L’audio spatial fonctionne avec l’application Apple TV et Apple Music, mais de nombreuses applications tierces le prennent également en charge comme Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, etc. Nous avons un guide utile qui décrit de nombreuses applications tierces populaires qui prennent en charge l’audio spatial.

Apprendre encore plus

Pour en savoir plus sur vos AirPods, nous avons un résumé dédié aux AirPods 3 et un résumé dédié aux AirPods Pro, qui décrivent tous les deux toutes les différentes fonctionnalités et vous seront utiles lorsque vous apprendrez à utiliser vos nouveaux écouteurs.