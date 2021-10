Six courses de qualification de sprint et modifications des tests convenues par la Commission F1 pour 2022 · .

Une augmentation du nombre d’épreuves de qualification pour le sprint et des règles de test révisées ont été approuvées par la Commission F1 aujourd’hui, selon ..

La FIA a publié une déclaration confirmant que trois sujets majeurs avaient été discutés lors de la réunion : le calendrier F1 2022, les règles révisées en réponse au Grand Prix de Belgique délavé et l’avenir du format de qualification pour le sprint.

Le communiqué de la FIA indique que la commission a reçu un rapport sur les deux premières épreuves de qualification pour le sprint, qui se sont tenues à Silverstone et Monza. Compilant les commentaires d' »un grand nombre de parties prenantes », la déclaration a décrit le contenu des rapports comme « positif sur le concept de sprint ».

« Les éléments relatifs aux futurs événements de sprint potentiels et au cadre réglementaire associé » seront discutés après le Grand Prix du Brésil, ajoute le communiqué,

Cependant, . comprend que la commission a également convenu de son intention d’organiser six épreuves de qualification pour le sprint au cours de la saison 2022 de F1. Ce point et d’autres points convenus seront soumis vendredi au Conseil mondial du sport automobile pour approbation.

D’autres changements approuvés par la commission incluent la condensation du calendrier des événements de la F1 sur quatre jours – y compris la « journée des médias » du jeudi – à trois.

Des modifications aux règles de test afin de faciliter le calendrier de l’année prochaine ont également été approuvées. Le temps minimum entre la fin des tests et la première course a été ajusté pour permettre un écart réduit de huit jours, et des tests pouvant aller jusqu’à cinq jours consécutifs ont été convenus.

Un projet de calendrier de 23 courses a été présenté à la commission, qui a été informée de l’état incertain du Grand Prix de Chine. Le circuit d’Imola en Italie devrait prendre sa place, bien que la manche chinoise se déroulera comme une épreuve de réserve si un autre grand prix devait tomber l’année prochaine.

Les représentants des équipes ont également été informés et mis à jour sur la réglementation 2025 des groupes électrogènes lors de la réunion de la commission.

