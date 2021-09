Six des meilleurs : les plus grandes victoires de l’Angleterre en éliminatoires de la Coupe du monde

Ces dernières années, l’Angleterre n’a fait aucun prisonnier lorsqu’il s’agit d’accumuler d’énormes scores contre les nations moins importantes d’Europe, alors voyons quels pays ont été à la fin des plus gros coups des Trois Lions.

Angleterre 6-0 Saint-Marin – 17 février 1993

Incroyablement, l’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, même si elle a marqué 26 buts en seulement 10 matches.

L’équipe de Graham Taylor a entamé son troisième match de la campagne de qualification contre Saint-Marin après avoir fait match nul contre la Norvège 1-1 et battu la Turquie 4-0.

David Platt a marqué quatre buts alors que l’Angleterre s’enfuyait 6-0 contre ses adversaires à temps partiel. Platt, qui avait été nommé capitaine pour la première fois, a même eu la chance de battre un record d’Angleterre en marquant cinq fois en un match, mais il a vu son penalty à la 88e minute sauvé.

Carlton Palmer et Les Ferdinand ont ajouté au score dans ce qui était une victoire confortable contre une faible opposition.

Saint-Marin 1-7 Angleterre – 17 novembre 1993

Quelques mois plus tard, les équipes se sont à nouveau affrontées dans le match retour. Ce match est certainement plus connu dans le monde du football.

Après seulement 8,3 secondes du début du match, Saint-Marin a choqué le monde en prenant la tête contre l’Angleterre.

Davide Gualtieri, un vendeur d’ordinateurs, a réagi à une erreur de Stuart Pearce pour marquer le premier but. La minuscule nation n’avait marqué que deux buts internationaux en 18 matches avant d’affronter l’Angleterre.

L’Angleterre a entamé le match avec une marge de sept buts et espère que la Pologne battra les Pays-Bas pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994.

Même après avoir concédé cela au début du match, il n’était pas concevable que l’Angleterre perde le match et ils étaient bientôt en tête à Bologne.

Quatre buts de l’attaquant Ian Wright, un doublé de Paul Ince et un pour Les Ferdinand ont mis l’Angleterre en tête, mais ils n’ont pas réussi à trouver un autre but. Ce ne devait pas être pour Taylor et co lors d’une nuit dont on se souviendra CETTE but de Davide Gualtieri.

“Vous savez, parfois, si je me sens un peu déprimé, je le rejoue juste pour me remonter le moral. Cela fonctionne toujours”, a déclaré Gualtieri des années plus tard.

Angleterre 6-0 Andorre – 10 juin 2009

Les Three Lions ont enregistré l’une de leurs plus grandes victoires en qualification contre une équipe qu’ils joueront lors de la qualification pour la Coupe du monde 202.

Il y a douze ans, le camp de Fabio Capello a facilement balayé la nation avec une population d’à peine plus de 75 000 personnes – plus de personnes peuvent occuper Wembley que la population d’Andorre !

“Certaines de ses passes étaient si bonnes, elles étaient parmi les meilleures que j’ai jamais vues”, a déclaré John Terry à propos d’un de ses coéquipiers… devinez qui ?

David Beckham.

Bien que Beckham n’ait inscrit aucun but, il a joué un rôle clé dans la démolition 6-0 d’Andorre.

L’Angleterre a marqué son premier but après seulement quatre minutes grâce à Wayne Rooney, et il a doublé à la 39e minute, date à laquelle Frank Lampard avait également inscrit son nom sur la feuille de match. Les autres buteurs de la soirée étaient Jermain Defoe, qui a contribué deux buts, et Peter Crouch.

Turquie 0-8 Angleterre – 14 novembre 1984

Bryan Robson a montré sa classe alors que l’Angleterre battait une tenue turque à l’apparence désolée en 1984. Le joueur de Manchester United de l’époque a marqué son premier triplé international pour son pays alors que l’Angleterre a battu la Turquie huit.

Viv Anderson a marqué son premier but international et John Barnes et Tony Woodcock ont ​​tous deux mis des bretelles. La défense de la Turquie était loin d’être impressionnante avec la majorité des buts de l’Angleterre en raison d’un manque de marquage.

Saint-Marin 0-8 Angleterre – 22 mars 2013

L’Angleterre a remporté sa plus grande victoire depuis 1987 après avoir une fois de plus mis Saint-Marin au fil de l’épée. Ils ont battu le pays le moins bien classé au monde 8-0.

Un but contre son camp de Saint-Marin a porté le score à 1-0, rapidement suivi d’un but bien mérité d’Alex Oxlade-Chamberlain.

L’inadéquation s’est poursuivie. Le prochain à marquer était Jermain Defoe avec un tap-in avant qu’Ashley Young n’ajoute au décompte en marquant un tir à longue distance sensationnel quelques minutes plus tard.

Le capitaine Frank Lampard est entré en jeu pour porter le score à 5-0 à la pause. Le remplaçant Daniel Sturridge, Rooney et Defoe ont de nouveau complété le score dans un match qui a considérablement amélioré leur différence de buts.

Luxembourg 0-9 Angleterre – 19 octobre 1960

Les Trois Lions allaient ensuite se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 1962 au Chili avant d’être éliminés par le Brésil, champion en titre, s’inclinant 3-1.

Avant cela, l’Angleterre s’était confortablement qualifiée pour le tournoi après avoir remporté un groupe composé du Portugal et du Luxembourg. Ils ont commencé leur campagne de la meilleure façon possible, battant le Luxembourg 9-0 dans ce qui reste leur plus grande victoire en qualification pour la Coupe du monde.

Les buts de l’équipe à l’extérieur ont été marqués par Bobby Charlton, Jimmy Greaves (tous deux des tours du chapeau), un doublé de Bobby Smith et un de Johnny Haynes.

Une foule de 5 500 personnes a regardé les émeutes de l’Angleterre au Luxembourg et plus de 50 ans se sont écoulés depuis, ce qui vous fait vous demander : ce score sera-t-il jamais dépassé ?

