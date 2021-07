Six des sports olympiques les plus étranges de tous les temps

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont là après avoir été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Les amateurs de sport pourront profiter du festival de deux semaines et regarder certains des meilleurs athlètes concourir au plus haut niveau pour ces médailles d’or, d’argent et de bronze si importantes.

.

Les Jeux olympiques ont été officiellement ouverts et l’équipe GB est, espérons-le, une énorme récolte de médailles d’or

Les Jeux olympiques sont un incontournable de la culture sportive depuis les premiers jeux modernes en 1896, qui se sont déroulés à Athènes.

Des superstars mondiales comme Usain Bolt, Michael Phelps et Simone Biles ont forgé leur nom dans l’histoire, remportant des médailles et battant des records ces dernières années dans des sports traditionnels comme le 100 mètres, la natation et la gymnastique.

Cette année, le skateboard, l’escalade sportive, le surf et le karaté sont de toutes nouvelles activités qui s’ajoutent et s’adaptent même aux intérêts modernes.

Au fil des ans, plusieurs sports ont été introduits, certains bons, d’autres mauvais et d’autres mortels.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné six des plus étranges.

1. Tir à la corde

.

La Grande-Bretagne bat les États-Unis dans le tir à la corde olympique

Le tir à la corde a été présenté pour la première fois en 1900 aux Jeux de Paris et est resté jusqu’en 1920.

Le concept était simple, deux équipes de pays différents devaient tirer leur adversaire de six pieds pour gagner, ou tirer la corde le plus loin en cinq minutes.

L’équipe britannique a connu le succès dans cette compétition, remportant deux médailles d’or et d’argent.

Toutes ces années de pratique lors de la journée sportive ont clairement été utiles.

2. Plongez à distance

.

Le plongeon ne serait jamais un sport olympique de nos jours, mais le plongeon est toujours très populaire

Un ajout intéressant aux Jeux olympiques de 1904 était le plongeon pour la distance.

C’était essentiellement une combinaison de saut en longueur et de natation.

Les athlètes plongeaient dans l’eau et restaient immobiles pendant une minute jusqu’à ce qu’ils refont surface.

Celui qui a glissé le plus loin a gagné, quelque chose nous dit que les problèmes de sécurité signifient que ce sport ne verra plus jamais le jour aux Jeux Olympiques.

3. Tir aux pigeons en direct

.

Le tir reste un sport à grand succès, mais les oiseaux vivants ne seraient jamais utilisés aujourd’hui

Le tir aux pigeons en direct est un sport qui ne serait jamais autorisé à avoir lieu de nos jours.

Les organisateurs ont décidé de ne pas opter pour des pigeons d’argile et ont plutôt utilisé des oiseaux vivants pendant l’événement.

Plus de 300 oiseaux ont été tués lors de l’événement de 1900, heureusement c’était la seule année où il a eu lieu et maintenant, seules des argiles sont utilisées.

4. Urbanisme

.

Certains des plans réalisés ont en fait été utilisés pour développer de nouveaux bâtiments

L’urbanisme est de loin le sport olympique le plus ennuyeux de tous les temps.

Étonnamment, cet événement a été présenté à quatre matchs entre 1928 et 1948.

Les architectes se battraient pour une médaille dans la partie artistique des Jeux olympiques, présentant leurs plans de bâtiments.

John Hughes a même remporté l’or pour GB pour ‘Design for a Sports and Recreation Centre with Stadium, for the City of Liverpool’

5. Saut en longueur à cheval

.

Un saut en longueur à cheval ressemble à une recette pour un désastre

Un autre sport qui n’aurait jamais vu le jour s’il était proposé aujourd’hui était le saut en longueur à cheval.

Les jeux ont vu des cavaliers tenter de faire sauter leur cheval aussi loin que possible dans une fosse, ce qui ressemble à une invitation à des blessures à gogo.

Bien que la version humaine soit toujours en cours, cela était largement impopulaire.

6. Croquet

.

Le croquet est un jeu emblématique, très populaire en Grande-Bretagne à l’époque

Un jeu historique, joué pendant des années, mais certains peuvent encore être surpris que le croquet ait jamais atteint les Jeux olympiques.

Le sport n’a été présenté qu’une seule fois lors des événements de l’été 1900.

La France a remporté les six médailles pour les compétitions individuelles et l’or en double.

C’était aussi la première épreuve olympique à laquelle des femmes participaient.