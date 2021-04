Six équipes de Premier League “ s’inscrivent ” pour la Super League européenne séparatiste, notamment Manchester United, Liverpool et Arsenal alors que le Premier ministre Boris Johnson mène une condamnation généralisée du bouleversement du football sismique

Six équipes de Premier League se seraient inscrites pour une Super League européenne séparatiste, les plans ayant été condamnés par le Premier ministre Boris Johnson, la Premier League et l’UEFA.

La menace d’une Super League européenne se profile depuis un certain temps avec des rapports datant d’octobre suggérant que des discussions avaient lieu avec les meilleurs clubs.

Liverpool et Man United seraient deux équipes qui se seraient inscrites pour la Super League européenne

En janvier, des plans ont été signalés pour une ligue européenne séparatiste, citant un document décrivant une ligue de 20 équipes, hors du contrôle de l’UEFA. Il serait composé de 15 membres permanents et de cinq qui se qualifieraient pour le concours chaque année.

Le Times affirme que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Man City ont tous signé les plans de séparation.

Le rapport indique que les 15 clubs fondateurs partageraient une subvention de 3,1 milliards de livres sterling.

Chelsea, qui est en demi-finale de la Ligue des champions, aurait également signé pour les plans d’échappée

Les matchs seraient joués en milieu de semaine tandis que les clubs continueraient à concourir dans leurs ligues nationales.

Plusieurs rapports ont affirmé qu’à côté des clubs anglais inscrits, il y aurait trois clubs espagnols et trois équipes italiennes. Il n’y aura pas d’équipes françaises ou allemandes pendant que l’UEFA serait en pourparlers de crise.

La nouvelle intervient à la veille de l’annonce par l’UEFA d’un nouveau format de Ligue des champions.

Les propositions pour une nouvelle Ligue des champions à partir de 2024 devaient être approuvées lundi

L’Association des clubs européens (ECA) a discuté de plans pour une Ligue des champions élargie à 36 équipes, qui pourrait commencer en 2024.

Cela verra des changements apportés à la phase de groupes avec toutes les équipes disputant dix matches contre des adversaires de forces différentes.

La Premier League a publié une déclaration robuste condamnant les projets de nouvelle Super League européenne.

Le communiqué a déclaré: «La Premier League condamne toute proposition qui attaque les principes de la concurrence ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen.

«Les fans de n’importe quel club en Angleterre et à travers l’Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d’une Super League européenne détruirait ce rêve.

Man City aurait également souscrit aux plans

«La Premier League est fière d’organiser une compétition de football compétitive et convaincante qui en a fait la ligue la plus regardée au monde. Notre succès nous a permis d’apporter une contribution financière inégalée à la pyramide nationale du football.

«Une Super League européenne sapera l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément dommageable sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que de tous ceux qui, dans le football, comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer.

«Nous travaillerons avec les supporters, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, au pays et à l’étranger, pour défendre l’intégrité et les perspectives d’avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu.»

L’UEFA l’a qualifié de “ projet cynique ” dans une déclaration ferme dimanche après-midi avant une annonce rapportée plus tard dans la journée.

Leur déclaration disait: «L’UEFA, la Fédération anglaise de football et la Premier League, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et LaLiga, ainsi que la Fédération italienne de football (FIGC) et la Lega Serie A ont appris que quelques clubs anglais, espagnols et italiens envisagent peut-être d’annoncer la création d’une soi-disant Super League fermée.

«Si cela devait arriver, nous souhaitons réaffirmer que nous – l’UEFA, la Fédération anglaise, la RFEF, la FIGC, la Premier League, la Liga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêter ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité.

«Nous examinerons toutes les mesures dont nous disposons, à tous les niveaux, tant judiciaire que sportif, afin d’éviter que cela ne se produise. Le football est basé sur des compétitions ouvertes et le mérite sportif; il ne peut en être autrement.

Le PSG serait l’une des équipes non impliquées dans la Super League européenne

«Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six Fédérations, les clubs concernés seront interdits de participer à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales.

«Nous remercions les clubs d’autres pays, en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé de s’y inscrire. Nous appelons tous les amateurs de football, supporters et politiques, à se joindre à nous pour lutter contre un tel projet s’il venait à être annoncé. Cet intérêt personnel persistant de quelques-uns dure depuis trop longtemps. Trop c’est trop.”

Le premier ministre s’est également prononcé contre les plans et a averti qu’ils pourraient être extrêmement dommageables pour le match.

«Les projets d’une Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action.

«Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les supporters de tout le pays.

«Les clubs impliqués doivent répondre à leurs supporters et à la communauté footballistique au sens large avant de prendre des mesures supplémentaires.»

Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action. Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les fans de tout le pays. (1/2) – Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 avril 2021

Oliver Dowden a commenté les plans rapportés

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, était l’une des nombreuses personnes à commenter les plans et a déclaré que toute décision devrait impliquer des partisans.

Dans un communiqué, il a déclaré: «Les supporters de football sont le cœur de notre sport national et toutes les décisions importantes doivent avoir leur soutien.

«Avec de nombreux fans, nous craignons que ce plan puisse créer un magasin fermé au sommet de notre jeu national. La durabilité, l’intégrité et la concurrence loyale sont absolument essentielles et tout ce qui nuit à cela est profondément troublant et dommageable pour le football.

«Nous avons une pyramide du football où les fonds de la Premier League à succès mondial coulent dans les ligues et dans les communautés locales. Je serais amèrement déçu de voir une action qui détruit cela.

Plans de la Super League européenne

Des équipes se seraient inscrites: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man City, Real Madrid, Barcelone, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan et Inter Milan

Absents notables: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern Munich

Quels seront les avantages des clubs?

Principalement en étant garanti l’entrée – et les revenus qui en découlent – chaque année.

Même avec les changements proposés pour la Ligue des champions, il reste une possibilité que les équipes ne se qualifient pas. Cela éliminerait ce risque.

Les rapports suggèrent que la Super League comprendrait 20 clubs, composés de 15 membres fondateurs permanents et de cinq équipes supplémentaires déterminées par un processus de qualification.

Dans une déclaration en solo, la Fédération de football a déclaré: «Il est clair que cela nuirait au football anglais et européen à tous les niveaux et attaquera les principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont fondamentaux pour le sport de compétition.

«Pour que de nouvelles compétitions soient formées impliquant des clubs de différentes associations, l’approbation serait requise de la part des associations nationales concernées, de la confédération et / ou de la FIFA.

«Nous ne donnerions la permission à aucune compétition qui nuirait au football anglais, et prendrons toutes les mesures légales et / ou réglementaires nécessaires pour protéger les intérêts plus larges du jeu.

«Nous notons que la FIFA a confirmé plus tôt cette année qu’eux-mêmes et les six confédérations ne reconnaîtraient aucune compétition de ce type et, à ce titre, tout joueur ou club impliqué pourrait ne pas être autorisé à participer à une compétition officielle relevant de la compétence de la FIFA ou de leurs confédération.

«La FA continuera de travailler avec l’UEFA, la FIFA et la Premier League pour veiller à ce que rien ne soit approuvé qui puisse nuire au football anglais. Nous travaillerons avec les supporters, la Premier League, l’EFL, la PFA et la LMA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, ici et à l’étranger, pour défendre l’intégrité et les perspectives d’avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu. »