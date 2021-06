Six Français confondent Budapest et Bucarest et ratent la Hongrie-France

in

23/06/2021 à 12:28 CEST

.

Six supporters français ont confondu Budapest avec Bucarest et se sont rendus dans la capitale roumaine au lieu du hongrois, où ils auraient aimé aller voir le match France-Hongrie du groupe F qui s’est joué samedi à Budapest, rapporte aujourd’hui le journal roumain Jurnalul National.

Tous les six ont réalisé leur erreur le même samedi après avoir atterri et pris un bus dans le centre-ville, alors qu’ils buvaient de la bière avec des supporters ukrainiens se rendaient à Bucarest pour le match Ukraine-Autriche (Groupe C) de lundi.

“Vous venez de Kiev ?” leur a demandé le journaliste du Jurnalul National, auquel les fans ont répondu que non, ils n’avaient pas le bon endroit pour l’Eurocup et avaient des billets pour la Hongrie-France qui allait se jouer dans quelques heures dans le Puskas Arena dans la capitale hongroise.

UNE DEUXIÈME CHANCE DANS OCTAVOS

Une fois conscients de leur erreur, les six supporters des « Bleus » ont décidé de rester à Bucarest jusqu’à aujourd’hui, date à laquelle la France affronte le Portugal à Budapest lors du dernier match de leur groupe.

Si elle termine première du groupe F, l’équipe de France disputera les huitièmes de finale le 28 juin à Bucarest. Dans ce cas, les six Français tenteront d’acheter un billet pour voir, cette fois, la France en direct de ce Championnat d’Europe.

“C’est drôle que ce soit l’équipe nationale qui vienne là où nous sommes”, a-t-il déclaré. Manuel, l’un des adeptes du “bleus”, sur l’issue possible de la pagaille.

“NOUS DEVONS EN SAVOIR PLUS SUR L’EUROPE”

Confondre Budapest avec Bucarest n’est pas la seule erreur commise par ces Français qui travaillent ensemble dans une société informatique lors de leur malheureux voyage vers l’Est.

Ni les drapeaux roumains ni la langue parlée par les officiels de l’aéroport n’ont fait comprendre à ces supporters qu’ils s’étaient trompés d’endroit, qui pensaient également que les supporters ukrainiens brandissant les drapeaux de leur pays étaient des adeptes du rival français.

“Nous pensions que c’étaient des supporters hongrois qui allaient au match et nous les avons suivis, pensant que comme ils venaient de la ville, ils connaissaient le chemin du stade”, a déclaré l’un des Français à propos de la façon dont ils sont arrivés dans la vieille ville de Bucarest, où ils ont finalement découvert leur erreur et ont fini par regarder Hongrie-France à la télévision.

“Nous devons en apprendre davantage sur l’Europe”, a reconnu l’un des membres du groupe.

UNE ERREUR AUSSI COMMISE PAR MICHAEL JACKSON

Ces jeunes ne sont pas les premiers à confondre Budapest et Bucarest.

La similitude phonétique des noms des deux capitales prête à confusion constante parmi ceux qui les visitent et a laissé de succulentes anecdotes comme celle qui a joué dans le même Michael Jackson en 1992.

Avant son premier concert dans la capitale roumaine, le célèbre chanteur américain a salué ses fans depuis le balcon du Palais du Parlement roumain. “Bonjour Budapest!” Il a crié Michael Jackson avant ses partisans roumains.