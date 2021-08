Six grandes annonces du Premier ministre Modi dans son discours du jour de l’indépendance

PM Modi a également appelé les fabricants à fabriquer des produits de qualité pour l’exportation, car le prestige de l’Inde et la confiance des gens sont attachés aux produits.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé aujourd’hui à la nation pour la huitième fois consécutive depuis qu’il a pris ses fonctions en 2014. S’adressant à la nation, le Premier ministre Modi a donné le mantra de ‘Sabka Saath – Sabka Vikas – Sabka Vishwas et Sabka Prayas’ pour avoir réalisé l’objectif de Nouvelle Inde. Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il arrive un moment dans le parcours de développement de chaque pays où il doit se redéfinir, avancer avec de nouvelles résolutions. “Aujourd’hui, ce moment est venu dans le parcours de développement de l’Inde”, a déclaré le Premier ministre Modi. Le Premier ministre a déclaré qu’à partir de maintenant, le voyage au cours des 25 prochaines années sera crucial pour la création d’une nouvelle Inde et l’accomplissement de la détermination du pays qui nous mènera à 100 ans d’indépendance. A cette occasion, le Premier ministre Modi a fait six grandes annonces qui profiteront au pays de différentes manières. Regarde:

Objectif nutritionnel : Le Premier ministre Modi a déclaré que la nutrition est très importante pour une vie saine et a annoncé que le riz fourni à l’aide du PDS et d’autres méthodes sera enrichi pour le rendre nutritif. « Le gouvernement fortifiera le riz qu’il donne aux pauvres dans le cadre de ses différents programmes et donnera du riz nutritif aux pauvres. Qu’il s’agisse de riz disponible au magasin de rationnement, de riz disponible au repas de midi, de riz disponible dans chaque programme sera enrichi d’ici 2024 », a déclaré le Premier ministre. Le déménagement garantira la disponibilité de riz nutritif pour les enfants pauvres. PM Modi a également informé que la priorité est donnée aux projets liés à l’éducation, la santé, la nutrition, les routes, l’emploi, dans plus de 110 districts ambitieux du pays.

अलग-अलग योजनाओं के तहत जो गरीबों को देती है, उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषणयुक्त चावल देगी। दुकान पर मिलने हो, डे मील चावल हो, 2024 हर योजना के माध्यम से कर जाएगा: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

Plateforme de commerce électronique pour les SHG : Dans une démarche qui contribuera grandement à assurer un meilleur mode de vie aux femmes rurales, le Premier ministre Modi a annoncé aujourd’hui la création d’une plate-forme de commerce électronique spécialement destinée à vendre des produits préparés par des femmes associées à des groupes d’entraide. « Il y a plus de 8 crore sœurs dans le village qui sont associées à nos groupes d’entraide et elles fabriquent plus d’un produit. Maintenant, le gouvernement va préparer une plate-forme de commerce électronique pour ses produits afin d’obtenir un grand marché dans le pays et à l’étranger », a déclaré le Premier ministre Modi.

में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रॉडक्ट्स बनाती हैं। को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले, लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

Les chemins de fer indiens: Le Premier ministre Narendra Modi a maintenu son attention sur les États du nord-est. Il a annoncé que toutes les capitales des États du nord-est seront bientôt connectées par voie ferrée. « Que ce soit notre est de l’Inde, le nord-est, le Jammu-et-Cachemire, le Ladakh, y compris toute la région himalayenne, que ce soit notre ceinture côtière ou notre région tribale, cela deviendra une grande base pour le développement de l’Inde à l’avenir. Aujourd’hui, une nouvelle histoire de la connectivité s’écrit dans le nord-est de l’Inde. Cette connectivité est des cœurs aussi bien que des infrastructures. Très bientôt, les travaux de connexion de toutes les capitales des États du Nord-Est au service ferroviaire vont être achevés », a déclaré le Premier ministre Modi. Le Premier ministre Modi a également annoncé que 75 trains Vande Bharat relieront tous les coins du pays au cours des 75 semaines d’Amrit Mahotsav of Independence.

नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों को रेलसेवा से काम पूरा होने वाला है: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

Plan directeur national : Présentant sa vision de l’infrastructure new-age, PM Modi a réitéré que les projets d’infrastructure ne peuvent pas être réalisés en silos. Il a annoncé le lancement de PM Gatishakti dans les prochains jours. « Parallèlement aux infrastructures modernes, l’Inde doit également adopter une approche holistique de la construction d’infrastructures. L’Inde va lancer le Premier ministre Gatishakti-Plan directeur national dans les prochains jours », a déclaré le Premier ministre Modi. Il a déclaré que le plan directeur national sera un plan directeur d’infrastructure nationale de 100 lakh crore roupies qui jettera les bases d’une infrastructure holistique et donnera une voie intégrée à l’économie indienne. Le plan directeur national prévoira une connectivité multimodale à travers le pays en vue de réduire les coûts et les délais logistiques. Gatishakti, a expliqué Modi, aidera les fabricants locaux à devenir compétitifs à l’échelle mondiale et à développer également les possibilités de nouvelles zones économiques futures.

को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री – नेशनल मास्टर प्लान को करने रहा है: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

Mission Nationale Hydrogène : Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il était nécessaire que l’Inde soit indépendante sur le plan énergétique pour le progrès du pays et qu’elle devienne une Inde autonome. Il a déclaré que le gouvernement s’efforcera de rendre l’Inde autonome dans le secteur de l’énergie avant le 100e anniversaire de l’indépendance. «Quel que soit le travail que fait l’Inde aujourd’hui, le plus grand objectif, qui va lui donner un saut quantique, est le domaine de l’hydrogène vert… L’hydrogène vert est l’avenir du monde. Aujourd’hui, j’annonce la mise en place de la Mission nationale de l’hydrogène dans le but de devenir le nouveau hub mondial de l’hydrogène vert, et aussi son plus grand exportateur », a déclaré PM Modi.

जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो भारत को क्वांटम जंप देने वाला – वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। आज तिरंगे की साक्षी में Mission Nationale Hydrogène घोषणा कर रहा हूं: PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

École Saïnik : Afin de garantir que les filles soient représentées sur un pied d’égalité avec les garçons, le Premier ministre a annoncé qu’à partir de maintenant, les filles peuvent également être admises dans les écoles Sainik. « J’avais l’habitude de recevoir des messages de centaines de milliers de filles disant qu’elles voulaient également étudier à l’école Sainik, les portes des écoles Sainik devraient également leur être ouvertes. Il y a deux ans et demi, à titre expérimental, nous avons admis des filles pour la première fois à l’école Sainik de Mizoram. Maintenant, le gouvernement a décidé que toutes les écoles Sainik du pays seront également ouvertes pour les filles », a déclaré le Premier ministre.

-ढाई साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया ने तय है कि सैनिक स्कूलों की बेटियों के खोल दिया : PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 15 août 2021

Le Premier ministre Modi a également appelé les ministères/départements centraux et d’État à lancer une campagne pour revoir les règles et procédures qui se sont dressées devant la population du pays comme un obstacle, comme un fardeau. Il a exhorté le ministère du gouvernement à se débarrasser de telles lois. Il a déclaré qu’une bonne et intelligente gouvernance est nécessaire pour la mise en œuvre des réformes. PM Modi a également appelé les fabricants à fabriquer des produits de qualité pour l’exportation, car le prestige de l’Inde et la confiance des gens sont attachés aux produits.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.