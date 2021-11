Six grandes raisons pour lesquelles Mauricio Pochettino pourrait être le prochain manager de Man United – Man United News And Transfer News

Après avoir été présenté comme un outsider dans la course pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United, Mauricio Pochettino du Paris Saint Germain est désormais en train de devenir un grand favori.

À première vue, il ne semble pas y avoir de raison pour que quelqu’un abandonne la gestion de l’une des équipes les plus étoilées au monde après seulement une saison et demie – en supposant que la nomination ait été prise à la fin de cette saison.

Mais il y a un certain nombre de facteurs en jeu qui pourraient indiquer que Poch deviendra effectivement le prochain manager permanent des Red Devils.

1. Approche passée

United a envisagé de nommer Pochettino en 2018 et en 2019 lorsqu’il a été limogé par les Spurs, ce qui démontre qu’il est quelqu’un que le conseil d’administration envisagerait certainement.

Une approche précédente aurait été jusqu’à une rencontre clandestine avec un responsable de United à un carrefour de la M25. En fin de compte, le conseil d’administration de United a décidé de rester avec Solskjaer et Pochettino est resté au chômage jusqu’en janvier, date à laquelle il a rejoint le PSG.

2. Pochettino a toujours voulu le rôle

De nombreux pouces de colonne ont été consacrés au désir du joueur de 49 ans de gérer United avant même qu’il ne soit limogé par Daniel Levy chez Spurs.

Le fait qu’il soit resté sans travail pendant plus d’un an alors que Solskjaer trébuchait et bégayait chez United n’est pas en soi la preuve qu’il attendait le poste, mais cela pourrait être considéré comme un secret de polichinelle qu’il tenait à prendre les rênes. les Norvégiens sont partis.

Pas plus tard qu’hier, le Times a également rapporté que « le manager du Paris Saint-Germain a dit à des amis qu’il serait intéressé à prendre la relève à Old Trafford à la fin de la saison ».

3. Malheureux à Paris

Chris Wheeler du Mail a rapporté que Pochettino est mécontent à Paris :

« Il est entendu que Pochettino est prêt à quitter le PSG maintenant parce qu’il est mécontent de la capitale française », écrit Wheeler.

« L’ancien patron de Tottenham vit dans un hôtel pendant que sa famille reste à Londres et serait frustré de gérer un vestiaire avec de gros ego comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe.

« Pochettino … est toujours admiré par la hiérarchie d’Old Trafford.

‘[He] sera en ville mardi avant le choc du PSG avec Manchester City en Ligue des champions mercredi, bien qu’il soit entendu que United n’avait toujours pas pris contact avec lui dimanche soir.

Le seul doute que soulève ce rapport est que si la raison pour laquelle Poch est malheureux à Paris est la gestion de l’ego des joueurs, s’en sortirait-il mieux avec Paul Pogba et Cristiano Ronaldo ?



4. Le choix de Sir Alex Ferguson

Alex Crook de TalkSport affirme que Sir Alex a mis tout son poids derrière Poch devenant le prochain successeur permanent à son rôle.

« Fergie veut Poch et on me dit que Poch reste très désireux d’être le manager du #MUFC », a tweeté Crook.

« Il est clair que cela est plus facile à réaliser en été qu’à la mi-saison. »

Fergie veut Poch et on me dit que Poch reste très désireux d’être le manager du #MUFC. Clairement plus facile à réaliser en été qu’à la mi-saison. – Alex Crook ️🎙 (@alex_crook) 21 novembre 2021

Une approbation du grand homme pourrait grandement contribuer à garantir la nomination et garantira à tout le moins une voix dans la salle du conseil.

5. La déclaration officielle de United donne un indice

Ce problème note Crook – la nomination étant plus facile à la fin de la saison – signifie qu’un patron par intérim devrait être nommé pour diriger United tout au long de la campagne en cours. Et la déclaration officielle du club concernant le limogeage de Solskjaer indique clairement que ce sera le cas. La déclaration se lit comme suit :

« Michael Carrick prendra désormais en charge l’équipe pour les prochains matchs, tandis que le club cherche à nommer un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison. »

Cela semble exclure la nomination d’un directeur permanent jusqu’à l’été. Bien que cela puisse également signifier que la cible est un autre entraîneur qui ne pourrait pas quitter son club actuel à la mi-saison, comme Erik ten Hag de l’Ajax, cela semble exclure la nomination permanente d’une personne actuellement disponible, comme Zinedine Zidane ou Ralf Rangnick.

6. Record prouvé en Premier League et en Ligue des champions

Enfin, Pochettino est le seul candidat à la direction qui possède à la fois une vaste expérience en Premier League et qui a dirigé un club jusqu’aux phases finales de la Ligue des champions. Un autre nom lié au travail à United, Brendan Rodgers, a rejoint les Foxes après leur quart de finale de la saison 2016/17 et n’a pas été en mesure de les diriger vers la compétition depuis. Il a une expérience en phase de groupes avec le Celtic et Liverpool, mais ne s’est jamais qualifié pour les séries éliminatoires.

D’un autre côté, la réussite de Pochettino à diriger les Spurs vers la finale 2019 a été extrêmement impressionnante.

Bien sûr, ces six faits peuvent ne pas être une raison suffisante pour garantir que Pochettino deviendra le prochain manager permanent de Manchester United. Mais pris ensemble, ils suggèrent certainement qu’il peut être considéré comme l’un des favoris sinon le favori cloué.