six iPhones dans le top dix mondial – .

Les modèles d’iPhone constituaient 6 des 10 smartphones les plus vendus dans le monde en janvier, selon un nouveau rapport d’information sur le marché publié aujourd’hui.

L’iPhone 12 mini se trouve cependant plus loin dans le classement que l’iPhone 11…

Counterpoint Research indique qu’un tiers des ventes de la gamme d’iPhone 12 était aux États-Unis.

Selon le rapport Market Pulse de Counterpoint Research, Apple a pris six places dans la liste des 10 meilleurs modèles de smartphones les plus vendus au monde pour janvier 2021. L’iPhone 12 d’Apple arrive en tête de liste suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. Ces trois modèles d’iPhone 12 ont contribué à 71% des ventes totales d’Apple pour le mois.

Il y avait une demande refoulée pour les mises à niveau 5G au sein de la base iOS, ce qui, avec de fortes promotions des opérateurs, a entraîné des ventes solides pour la série iPhone 12. En outre, Apple a lancé la nouvelle série d’iPhone plus tard que la date habituelle, ce qui a entraîné une forte demande pour ces modèles en janvier.

Près d’un tiers des ventes d’Apple pour la série iPhone 12 provenait des États-Unis. Cela était dû aux fortes promotions des opérateurs et à la demande 5G. L’iPhone 12 Pro Max était le modèle le plus vendu aux États-Unis, car les consommateurs préféraient la version haut de gamme. Les anciens modèles d’iPhone SE 2020 et d’iPhone 11 ont également continué à bien se comporter.

L’iPhone 12 mini s’est retrouvé dans la liste des 10 premiers, derrière les autres modèles de la série iPhone 12 ainsi que l’iPhone 11. L’iPhone 12 mini, qui offre des spécifications similaires à celles de l’iPhone 12 à un prix inférieur, n’a pas réussi à attirer les acheteurs. en raison d’un écran plus petit et d’une capacité de batterie inférieure.