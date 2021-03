Six joueurs du FC Bayern Munich Frauen sont appelés en Allemagne pour des missions internationales

La DFB Frauen a nommé l’équipe pour ses prochains matchs amicaux contre la Norvège et l’Australie et il y a pas mal de noms familiers sur la liste en ce qui concerne le Bayern Munich Frauen.

La gardienne Laura Benkarth, la défenseuse Marina Hegering et les milieux de terrain / attaquants Klara Buhl, Linda Dallman, Lina Magull et Lea Schuller ont tous reçu l’appel et devraient être en assez bonne santé pour participer au camp:

La DFB Frauen affrontera l’Australie le samedi 10 avril et affrontera la Norvège le mardi 13 avril.

Le Bayern Munich Frauen a un calendrier un peu chargé et se bat également contre des blessures. Espérons que les joueurs appelés au service international pourront éviter les blessures pendant ce camp.

Le Bayern Munich Frauen disputera le match retour du quart de finale de l’UWCL du Bayern contre le FC Rosengård le jeudi 1er avril (le Bayern Munich a remporté le match aller 3-0 à Munich) et le dimanche 4 avril, le Bayern se rendra à Wolfsburg pour ce que l’on attend d’un intense demi-finale DFB-Pokal Frauen.