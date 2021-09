Six Madridistas appelés au WNT espagnol pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2023

in

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine espagnole, Jorge Vilda, a convoqué six joueuses du Real Madrid Femenino pour les deux premiers matches de la campagne de qualification de l’Espagne pour la Coupe du monde 2023. Misa Rodriguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Teresa Abelleira, Athenea del Castillo et Esther González font partie de l’équipe espagnole.

Le Real Madrid Femenino avait le deuxième plus grand nombre de joueuses appelées dans l’équipe nationale féminine espagnole. La seule équipe qui comptait plus de joueurs dans l’équipe était le FC Barcelona Femeni, qui comptait sept joueurs appelés.

L’Espagne affrontera les îles Féroé le 16 septembre à 13h00 HE (19h00 CET) et la Hongrie le 21 septembre à 14h00 HE (20h00 CET).

Gardiens de but : Sandra Paños, Misa Rodriguez, Sun Quiñones

Défenseurs : Ona Batlle, Olga Carmona, Maria Leon, Ivana Andrés, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Maria Alharilla Casado

Milieu de terrain : Patri Guijarro, Anna Torroda, Alexia Putellas, Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero

En avant : Athenea del Castillo, Amaiur Sarriegi, Esther González, Alba Redondo, Mariona Caldentey, Lucia García, Nerea Eizagirre